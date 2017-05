Aseguran que aún la sociedad tiene “prejuicios” a la hora de ser donante

En el Día Nacional de la Donación de Órganos, el responsable del Servicio de Hemodiálisis del Centro de Salud Municipal, Dr. Sebastián Otero, destacó que aún hay muchos prejuicios a la hora de ser donante voluntario o tomar la decisión tras la muerte de un familiar.

“Para nosotros es una alegría enorme el saber que Diego González, paciente nuestro, consiguió en los últimos días el tan añorado trasplante. El estaba en lista de espera pre diálisis; pero la concientización de la población es un tema pendiente. Gracias al lento y paulatino consentimiento de la gente, el paciente va obteniendo el órgano que necesita, pero hay muchos prejuicios en cuanto a si soy donante voluntario, mira si me pasa algo. Está todo organizado para que no haya grises, por eso hay que donar”, destacó el profesional.

Aseguró que más de la mitad de los pacientes del área, están en la lista de espera para donantes cadavéricos y cuatro, para donantes vivos relacionados como pueden ser familiares

Explicó que “nosotros informamos una vez que ingresan dentro de los tres meses al INCUCAI, acerca del paciente para estudiarlo, y vemos con qué centro de trasplante se va a estudiar; incluirlo en la lista de espera lleva un año. Cuando ingresa, el tiempo es de 3 a 7 años lo cual puede ser menos o más. El que no tiene cobertura, el que necesita un órgano, tiene la oportunidad igual”, sostuvo.

Agregó Otero que unas 20 personas trabajan a diario en el servicio, para brindar esta atención a la gente.