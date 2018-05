Arsénico en el agua: la muestra analizada es de 2011 y no pertenece a la red urbana

El Dr. Jorge Stripeikis es quien lideró a través de la ONG Nutrired, un proyecto del mapa del agua, y se refirió a través de LU24 a lo encontrado en esta investigación, respecto a la presencia de arsénico en Tres Arroyos. Alertó sobre las enfermedades que puede provocar en las personas, como el ACRE y Cáncer y aclaró que la muestra de agua analizada no correspondía a un pozo de la red urbana.

Indicó que hace varios años que con la ONG “Nutrired”, están confeccionando este mapa a través de la recepción de agua de los domicilios interesados en conocer la calidad de la misma.

“En el caso de Tres Arroyos, recibimos una muestra de agua, una de las primeras en el 2011, donde los niéveles de arsénicos en la misma superaban los que la Organización Mundial de la Salud considera como apropiados para el consumo de agua. Fue una muestra puntual y si bien toda la zona está en riesgo de exposición por la presencia de arsénico, hay que tener en cuenta que la presencia es a veces muy caprichosa, porque a veces hemos analizado localidades, donde en pocos metros diferencia tenía y no tenía arsénico, ya que depende la profundidad del pozo donde se saque”, expresó.

Por otra parte, Stripeikis, detalló que es cierto que “cuando esa agua de pozo se recolecta y se distribuye a través de una red centralizada, es probable de que las autoridades municipales tomen ciertos recaudos, y puedan hacer uso de esas soluciones tecnológicas que existen para remover el arsénico, algunas localidades lo hacen”.

El profesional alertó que “si uno consume esa muestra de agua en particular en 10 años, hay que aclarar que el cuadro de enfermedades a generar se relaciona con una intoxicación crónica, pero existe el riesgo potencial de adquirir la enfermedad conocida como ACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), la cual se manifiesta a través de problemas en la piel, gastrointestinales, algunas afecciones cardíacas, y en los estadíos más avanzados, puede desembocar en algún tipo de cáncer”.

Agregó también que la muestra obtenida, no sería de la ciudad, sino de un establecimiento rural del Distrito. “Esta sacada con un bombeador, no de la red urbana y es un poco profundo”.

Mencionó incluso que por la repercusión del proyecto, se comunicaron desde el CONICET, “porque trabajan en una red de seguridad alimentaria y unas áreas están vinculadas al arsénico y el mapa era importante para completar ese informe”.

Cabe mencionar que las provincias más comprometidas con mayor arsénico en el agua serían la de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa.

Aclaró además que la contaminación con arsénico “es absolutamente natural y data de mucho tiempo, desde cuando se levantó la Cordillera de Los Andes, y esparció a través de la ceniza volcánica que generó sedimentos y el reservorio de los acuíferos, el agua en contacto con el mineral la disolvió y esa fracción hace que hoy aparezca en las aguas.