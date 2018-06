Aseguran que funcionan 14 cámaras en Cascallares: Invitan a concejales a corroborarlo en el Centro de Monitoreo

Luego del robo que se concretó días atrás en la vecina localidad de Cascallares al soguero Pablo Escudero, surgió la incertidumbre en distintos vecinos sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad que hay en los alrededores.

Claudio Cuesta, director de Inspección General de la Municipalidad de Tres Arroyos, aseguró que hay 14 cámaras funcionando, aunque en el momento que ocurrió el robo sólo había seis funcionando, dado que las 10 cámaras que fueron donadas por la cooperativa de Cascallares estaban instaladas aunque CELTA se encontraba gestionando su funcionamiento en el lapso que se produjo el robo.

En diálogo con LU 24, Cuesta sostuvo que “Cascallares si tiene cámaras de seguridad, estuvo operando con seis cámaras y recibió diez cámaras más el año pasado y se determinó la ubicación. Se empezó a hacer la gestión y luego hubo un cambio de un concesionario”. Luego, Cuesta indicó que “se produjo un traspaso para que la CELTA se haga cargo de la red de Centro de Monitoreo”.

Todas las imágenes recogidas por las cámaras en Cascallares, CELTA lo enlaza por internet y llegan al Centro de Monitoreo. Hay unos equipos que son importados y permiten que esto se produzca, los cuales le llegaron a la CELTA el primero de junio y se atribuyó que justo en ese lapso de tiempo se produjo el robo: “La cámara que estaba en el lugar del robo no estaba funcionando en ese momento, pero sí lo hacían las otras seis cámaras. Hoy tenemos 14 cámaras funcionando, quedan dos cámaras más que por una cuestión de que no hay un cable alimentador cerca todavía no son instaladas, pero esto se producirá en las próximas semanas”, manifestó el director de Inspección General.

“Las cámaras funcionan todas perfectamente, si hay algún concejal que quiera ver las cámaras lo invito al Centro de Monitoreo”, disparó Cuesta, y además dejó en claro que hay cámaras en Claromecó, Reta y Orense y se están instalando en San Francisco de Bellocq.