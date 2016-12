Aseguran que la cosecha de fina “no fue tan mala”

El referente de la Cooperativa Rural Alfa, Juan Ouwerkerk, manifestó que la cosecha fina “no fue tan mala” como parecía que resultaría en un principio aunque de todas maneras la consideró “ha sido floja”.

“Este año hemos pasado por casi todas las situaciones. Arrancamos el año con buenas perspectivas por el cambio de gobierno; la salida del cepo que hizo que el dólar subiera un poco; la quita de las retenciones al trigo, el maíz y el girasol; arrancamos con expectativas positivas y con mucho entusiasmo, pero a poco de eso empezó a llover y no podíamos terminar de levantar la soja. La levantamos como pudimos; nos largamos a sembrar y después de haberlo hecho se desató una sequía que hasta ahora continúa”, relató.

Ouwerkerk, consideró que si bien la cosecha fina está finalizando en los próximos días, “por ahí no es tan mala como parecía en un principio en general. Ha sido floja, pero no del todo mala. Estamos rogando que llueva para la gruesa. No se ve lluvia en los próximos días, pero ojalá llegue porque la situación es grave”, remarcó.

Por otra parte, indicó que a partir del llamado a los productores agropecuarios de tener más precaución y de no cosechar en horarios pico de calor y viento, “la gente acompañó el pedido y se logró frenar la ola de incendios grandes todos los días”.

En otro sentido, resaltó “estamos cerrando un año favorable con mucho acompañamiento de los socios”, dijo.