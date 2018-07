Aseguran que mirar el eclipse lunar desde nuestra ciudad provocaría pérdida de cabello a largo plazo

El eclipse lunar más largo del siglo se dará mañana y durará 4 horas. Marte logrará su mayor cercanía a la Tierra en 15 años y desde Argentina el eclipse se verá parcialmente.

Ver el eclipse desde Tres Arroyos provocaría pérdida de cabello, ¿qué noticia no? Pero esto es algo falso, esta noticia poco tiene que ver con el eclipse que se dará mañana desde las 14 hasta las 18 horas en nuestro país.

Sin embargo, dado que ahora usted está leyendo esta nota, seguramente le interesará esta investigación que analizó los comportamientos de hacer clic y compartir noticias en las redes sociales por parte de los usuarios que leen el contenido (o no) y luego lo comparten con sus conocidos.

A muchas personas les encanta compartir y ofrecer una opinión sobre una noticia, sobre todo en Facebook, sin leer el artículo. La gente opina y comparte sin leer nada más que el título, es una realidad y más de una vez lo hemos notado al ver los comentarios en nuestra página de Facebook.

No somos los únicos en notar esto. En el mes de abril, otro medio compartió un artículo en su página de Facebook que preguntaba "¿Por qué Argentina ya no lee?". La broma, por supuesto, es que no había ningún artículo. Esperaron para ver si sus seguidores opinarían sin hacer clic en el enlace, y no se sintieron decepcionados.

"La gente está más dispuesta a compartir un artículo que leerlo", dijo el coautor del estudio, Arnaud Legout, en un comunicado. "Esto es típico del consumo de información moderno. La gente forma una opinión basada en un resumen, o un resumen de resúmenes, sin hacer el esfuerzo de profundizar”. Este estudio analiza la psicología detrás de lo que hace que las personas quieran compartir contenido.

Si usted es uno de los pocos afortunados que logró hacer clic y leer este artículo, lo felicitamos, aunque nos disculpamos por el título engañoso, nadie va a perder el cabello por observar el eclipse. Lo invitamos a compartir esta noticia con sus amigos y a ver esta noticia en nuestro Facebook, Lu 24 Radio Tres Arroyos Oficial, para ver cuanta gente "picó", le aseguramos que son varios...