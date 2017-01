Aseguran que no se ven medusas peligrosas en la costa

Julieta Lecanda, bióloga bahiense que trabaja en Monte Hermoso, aseguró que esta es una temporada muy tranquila en cuanto a la presencia de aguavivas en esas playas, y advirtió que es poco probable que en la costa tresarroyense la situación sea diferente. “No ha habido avistaje de medusas de la cruz, que son las más peligrosas, aunque sí lo que hay es chrysaora láctea, que suele ser confundida por los bañistas con la de la cruz, especialmente aquellos que nunca han sido picados y no conocen sus características. Las primeras son transparentes, de hasta 15 cm de diámetro, y con una cruz roja o amarilla en la parte superior. Si no tiene estas características, la medusa no es peligrosa. El roce de chrysaora láctea, blanca o rosada y hasta de 30cm de diámetro, sólo puede originar un ardor, especialmente en los chicos, y puede dejar una línea de puntitos rojos en la piel, pero sus efectos son muy leves”, describió.

“Medusas hay en toda la costa, quizá por una cuestión geográfica llegaban con más facilidad a Monte Hermoso. Especialmente la de la cruz está distribuida desde Río de Janeiro hasta la desembocadura del Río Negro”, advirtió Lecanda.

Alacranes

Por otra parte, la bióloga se refirió a las picaduras de alacranes, que le costaron la vida a una niña cordobesa. “Sin ser especialista en el tema, puedo referirme a los términos generales que estudié en la carrera. Es fundamental prevenir, como se hace con cualquier arácnido. Se detecta la presencia de escorpiones peligrosos en todo el norte del país, hasta la zona central de Buenos Aires, y los de veneno más fuerte son los de color claro, pequeños y de pinzas alargadas, con hábitos domésticos. Se recomienda colocar rejillas de alambre tipo mosquitero, mantener la higiene y cubrir bien los accesos del exterior a la casa. Sus hábitos son crepusculares, aparecen en el atardecer y ese es su momento de más actividad. Hay que revisar las zapatillas, sacudir las sábanas y mirar bien toda la ropa antes de ponérsela. Cualquier escorpión tiene veneno y sus picaduras y primeros síntomas son muy similares, así se trate de un veneno mortal o no. Por eso se recomienda tratar de preservar el ejemplar que picó, para saber qué consecuencias puede traer”, finalizó.