Aseguran que por el plan de ajuste el Gobierno interrumpe la obra de Intesar

El Gobierno nacional interrumpió la construcción de dos grandes obras del Plan Federal de Transporte Eléctrico como parte de los recortes destinados a poder cumplir con la meta de 2,6% de déficit primario comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Los proyectos paralizados son las interconexiones entre las estaciones transformadoras de Bahía Blanca y Vivoratá (Mar del Plata), que pasa por Tres Arroyos, y entre Rincón/Santa María (Corrientes) y Resistencia (Chaco). El grado de avance en ambos casos es cercano al 70%, pero al dejarlas inconclusas Hacienda prevé ahorrar unos $4000 millones (U$S100 millones).

Pagaron el 40 por ciento

En el día de hoy les depositaron el 40 por ciento prometido a los trabajadores, quienes están a la espera de lo que resta de la quincena adeudada, más la que acaba de cerrar.

Asimismo le confirmaron a LU 24 que los obreros se han organizado para que no se retire más maquinaria a la espera de tener certezas sobre qué es lo que está pasando por parte de la empresa.

Las obras

El dinero para esas obras proviene de un cargo tarifario que les cobran a los usuarios del sistema eléctrico y que pasa a integrar el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, creado por la ley N° 15.336. Esos recursos son administrados por un Comité de Administración del Fondo, bajo mandato del Consejo Federal de Energía Eléctrica, a través de un régimen de contrato de fideicomiso radicado en el Banco Nación. A su vez, los recursos se complementan con dinero proveniente del Tesoro ya que lo que se cobra a través de la facturas no alcanza a solventar las obras, pero a raíz del plan de ajuste fiscal ahora el gobierno nacional se niega a aportar recursos.

En el Consejo Federal de Energía Eléctrica que integran las provincias sostienen que el freno es un error porque, como ambas obras tienen un alto grado de avance, si no se las concluye ahora, cuando se las quiera reiniciar va a suponer costos adicionales. En el momento en que una obra se frena hay que desmovilizar al contratista, despedir empleados, desarmar los obradores, retirar las maquinarias y minimizar el impacto ambiental en la zona. Por lo tanto, cuando se decide retomar la obra no se continúa en el mismo punto en que se la dejó sino que implica costos adicionales producto de esa paralización. A raíz de esa situación se le pidió al ministro de Energía, Nicolás Dujovne, que gire los recursos, pero la respuesta fue que en este momento no hay plata. Una propuesta que se le acercó al ministro a través de la secretaría de Energía es incrementar el cargo tarifario que se cobra actualmente de $15 a $65 por MWh. Fuentes del sector remarcaron al sitio EconoJournal que ese ajuste no sería significativo para el usuario, porque implicaría apenas $0,065 por KWh, pero permitiría financiar las obras. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta.

Bahía Blanca – Mar del Plata

La obra original Bahía Blanca y Vivoratá (Mar del Plata) contemplaba un tendido de 442 kilómetros de línea de 500 Kv. Unos 410 km de Línea de 500 Kv desde la actual Estación Transformadora “Bahía Blanca” 500/132 kv hasta la futura Estación Transformadora “Vivoratá” 500/132 y otros 32 km de línea de 500 Kv desde la Estación Transformadora “Bahía Blanca” 500/132 kv hasta empalmar con la 4º Línea “Choele Choel – Bahía Blanca” para evacuar la energía de la Central de Ciclo Combinado Guillermo Brown. Y además las salidas de 132 kV hacia Balcarce, Necochea y Mar del Plata, incluyendo también una línea de 132 kV a Villa Gesell. Por su parte, la obra original Rincón/Santa María – Resistencia contemplaba la ampliación de las dos estaciones transformadoras, la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 Kv de aproximadamente 270 km entre ambas con el cruce del río Paraná, un tendido de 3396 km de cables y el emplazamiento de 510 torres metálicas.