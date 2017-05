Aseguran que una de las mecheras “rogaba que no llamaran a la policía y decía que lo hacía por el hijo”

La encargada del local “Donatella”, donde las mecheras sustrajeran ayer prendas de vestir, relató cómo sucedieron los hechos y el accionar de las mismas que alertó a todos los comerciantes del centro de la ciudad.

“Fue raro porque había más gente y entraron dos mujeres. Una de ellas con muletas. Miraban y después entró otra señora más y entre ellas me distraían y cuando vine al mostrador a traer otras cosas, se metieron unos jeans adentro de la cartera. Se fueron primero las dos, después una chica. Yo estaba atendiendo a más gente y le dije a Faustino, responsable del comercio, que mirara las cámaras porque me habían hecho dudar. Miramos y me dijo que nos habían robado. Asique, él las salió a buscar a la calle y las encontraron a la vuelta. Les pedía que le den lo robado y le dijo que estaba filmado todo, pero lo nuestro ya no lo tenían, dijeron que lo habían tirado en un basurín, pero ya no estaba. Se ve que había alguien más en un auto iba recolectando la mercadería que iban robando, porque estaban fuera del negocio de Claro, y salió el chico de ahí a los gritos y la de las muletas salió corriendo. Además también tenían una campera del local de kevingston, pero lo nuestro ya no”, detalló sorprendida Julieta Duvobik.

“Nunca te vas a imaginar esto. Muchas veces dudo, pero esta vez fue más. En la cámara se ve todo clarito. Rogaba que no llamaran a la policía y decía que lo hacía por el hijo y se quería escapar. Vino la policía y tiene el video. Al parecer, estuvieron por todo el centro y para mí han hecho estragos. Lo nuestro en un segundo ya no lo tenían”, agregó.