Asfalto: López Di Fondi explicó los alcances del cobro de la obra en Villa Italia

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Tres Arroyos, Federico López Di Fondi dio precisiones a LU 24 respecto al cobro de la obra de asfalto en Villa Italia, que generó expresiones públicas de vecinos del sector respecto a la firma del contrato y las formas de pago que fueron entregadas por repartidores de la Dirección de Políticas Tributarias, notificando que la obra está al cobro.

López Di Fondi afirmó: “Me parece importante destacar que lo que se definió hacer por ordenanza es cobrar el 80% de la obra, luego se lo dividió por los frentistas y a ese importe se lo dividió por 36 cuotas para facilitar el pago al frentista, de una obra que como el asfalto siempre entendemos que es muy bueno que llegue”.

Respecto a lo que es el pago de la obra,, el funcionario dijo que “la obra se aprobó con una ordenanza y se la declaró de utilidad pública y cobro obligatorio” y sostuvo que “ lo que sucedió en este caso en particular de Villa Italia, es que los repartidores de Políticas Tributarias le explicaron a la gente y le hicieron firmar el contrato, pero esto no significa que quien no lo firme no va a estar obligado a pagar ni que el cobro no sea obligatorio”.

“No es una intimación de cobro”

Afirmó asimismo que “lo que se repartió es el plan de pago, y no una intimación de cobro, y si bien ya empezó a estar de pago el plan de 36 cuotas, si alguien viene y paga los 20.000 pesos de contado, goza de un importante descuento”.

“Se analizará cada caso, tenemos las puertas abiertas de Políticas Tributarias y una línea gratis”

“Lo que es interesante refrescar y tener presente para aquellos frentistas que no puedan pagar porque no tienen un ingreso para demostrar o un ingreso mínimo siempre tienen posibilidad de pedir una eximición, la que puede ser total o parcial, se va a analizar cada caso, como el de un jubilado que es lo que ha salido a la luz, que puede pedirlo o una persona que por ser indigente no puede afrontar una cuota mensual, eso se verá de subsidiar una parte o aumentar el plazo” sostuvo.

Nosotros desde Políticas Tributarias tenemos las puertas abiertas, para que nos planteen este tipo de casos para nosotros poder asesorarlos y ver cuál es la situación de cada vecino, y hay una línea gratuita para que se pueda comunicar: 0800-666-4244”, concluyó.