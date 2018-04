Asombroso: Se quiso impedir el ingreso de Roberto Fernández, enviado de “Cuto”, a la reunión por las tarifas

El presidente del Concejo Deliberante en ejercicio, Enrique “Ticho” Groenenberg (Cambiemos), quiso impedir que el exsenador provincial Roberto Fernández participara de la reunión por las tarifas, desarrollada este mediodía, en representación del diputado bonaerense Carlos “Cuto” Moreno (FpV).

Finalmente, terció Guillermo Salim (MV), como presidente de la Comisión de Hacienda y Producción, y se decidió que participara.

“No tiene que generar una discusión quién esta y quién no, podemos entre todos charlar cuál es la situación hoy, respetemos quienes vinieron y dejaron un poco de trabajar para asistir. Que la gente de la Cooperativa Eléctrica, de la OMIC, nos cuente cuál es la situación y que estén presentes los legisladores (NdR: estuvo Pablo Garate –FR-), los representantes, y empecemos a trabajar en el tema, no generemos un problema”, manifestó.

Groenenberg argumentó que las legisladoras Aprile y Antinori (Cambiemos) dieron aviso del motivo de su ausencia, las actividades vinculadas a la simulación del G20, mientras que Moreno no envió por nota un justificativo para su ausencia ni informó quién lo representaría.

Distintos planteos

Del encuentro con los ediles participó Alejandro Barragán, de CELTA, mientras que desde Camuzzi Gas se indicó que los empleados de la sede local no estaban facultados para asumir una postura en representación de la empresa. Lucrecia Damiani acudió como representante de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor, mientras que el único legislador presente fue Pablo Garate, del Frente Renovador, aunque cabe consignar que tras la polémica inicial, Roberto Fernández pudo sentarse a la mesa en nombre de Carlos “Cuto” Moreno.

La reunión abundó en detalles respecto de la situación actual de las facturas de luz y gas, y fue finalmente Pablo Garate quien advirtió que se podrán hacer encuentros similares cada mes pero será indispensable dar un debate más profundo que incluya la eliminación del IVA de los servicios públicos y la necesidad de contemplar la desigualdad entre el interior, Buenos Aires y el área metropolitana.

Barragán, por su parte, admitió que se incrementaron en un 20% los avisos de corte, pero aseguró que la gran mayoría de la gente regulariza su situación en pocas horas. Advirtió que por el momento no están previstos nuevos aumentos en el servicio eléctrico, y confirmó que los impuestos eliminados por la Provincia no alcanzan a los usuarios comerciales, tal como lo habían adelantado ya los ediles Martín Garrido y Julio Federico.

Fernández, en tanto, expresó su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas y el comercio, en sintonía con lo expresado en el mismo sentido por Garate.

A su turno, Lucrecia Damiani destacó la buena respuesta que tienen, por parte de las distribuidoras de luz y gas, las gestiones que suele hacer cuando recibe planteos por parte de usuarios afectados frecuentemente por avisos de corte. No obstante, señaló que no ha recibido reclamos formales por los montos de las facturas, pero sí una cantidad creciente de consultas.