Asumió Doré al frente de la DDI local

El Subcomisario Pablo Dore fue puesto en funciones esta mañana por la Directora de Investigaciones de Bahía Blanca, Comisario Inspector Liliana Pineda, como nuevo Subdirector de la DDI Tres Arroyos.

Tras el acto protocolar, la Comisario Inspector Liliana Pineda, destacó a través de LU24 la capacidad profesional de Dore para desempeñar esta nueva función y dijo: “él ya ha trabajado aquí y lo conocimos. He tenido contacto con él. Sé de su persona y que es muy buen profesional y ser de acá es un doble compromiso”.

Remarcó que se trabaja muy bien colaborando en materia de prevención con el resto de la fuerza y destacó que “la seguridad se hace entre todos”.

“Estamos trabajando muy bien. Colaborando también desde hace un tiempo en materia de prevención, ya que falta mayor presencia policial en la calle. Pretendemos trabajar en conjunto y creer que la seguridad es solo la policía y la justicia es un error. La seguridad la tenemos que hacer entre todos, solo que nosotros estamos más expuestos. Todo lo que tenemos será volcado a la calle”, advirtió.

Asimismo, la Comisario Inspector Pineda hizo hincapié no habrá excusas al momento de trabajar. “En movilidad estamos bien, DDI tiene 4 vehículos y al personal se lo divide por tercios. Hay que trabajar con lo que se tiene y no quejarse todo el tiempo. Con lo que hay, hay que trabajar y no hay excusas”, aseveró.

Por su parte, el flamante titular de la DDI local, Subcomisario Pablo Dore, auguró: “esperemos que sea con éxito por el bien de todos. Es un desafío importante que tanto las autoridades policiales y políticas hayan confiado en mí y haremos lo mejor para la ciudad. Hay personal que conozco y otros no, y uno trata de poner la impronta de uno y esperemos que eso traiga beneficios para la ciudad. Haremos lo imposible para tratar de esclarecer los hechos que se registren”, sostuvo.