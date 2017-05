Asumió Guillermo Rodríguez como Secretario General de UETA

La Unión de Educadores de Tres Arroyos (UETA), presentó en su sede ubicada en Mitre al 330, la nueva lista para este 2017 encabezada por Guillermo Rodríguez como Secretario General.

De la votación participó un 12% de los 850 afiliados y en la tarde de hoy se dio a conocer como quedó conformada la lista general, los cargos de mayor importancia:

Secretario General: Guillermo Rodríguez

Secretario Adjunto: Marta Di Marco

Secretario Administrativo: Alejandra Gutiérrez

Secretario Gremial: Elsa Huelf

Tesorero: Norma Muti

Vocales Titulares: Mariela Irigoín, Gabriela García, Sara Aristemuño, Inés Jakemar y Rubén Iturburu

Luego del acto de asunción, Mirtha D’Anunnzio dio unas palabras por su salida del cargo de Secretaria General “sin todos los afiliados no hubiese sido posible todo lo que se hizo. Realmente no fue solo mi gestión, sino la gestión de un grupo de personas la que se ha llevado a cabo, se consiguió la adquisición del edificio en el que estamos, fue bastante trabajada la situación”, explicó al tiempo que agregó: “Una cosa que realmente me satisface es que durante esta gestión se ha duplicado la cantidad de afiliados, mostrando las claras con las que se ha trabajado. Les deseo a todos una muy buena gestión y que lleguen a conformar un grupo tan lindo como el que hemos tenido y desearle a Guillermo lo mejor”.

En tanto que Guillermo Rodríguez dijo lo siguiente: “Es un día muy especial, quiero agradecerle a la Comisión Directiva saliente, sabemos que van a estar respaldándonos de todas formas. El cargo de Secretario General es un cargo muy importante, espero cumplir mi función como lo ha hecho Mirtha hasta este momento, la responsabilidad ahora nos cabe a todos, hasta ahora tenemos un grupo de trabajo excelente, hemos trabajado todos codo a codo, sin importar los cargos”.