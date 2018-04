Asumió Sandra Roncallo como nueva Jefa Departamental de Policía de Tres Arroyos

En un acto que se llevó a cabo en la Jefatura Departamental de Policía, asumió la nueva titular de esta dependencia, la comisario inspector Sandra Elizabeth Roncallo, que llega desde Necochea, donde se desempeñaba como segunda jefa de la Departamental de la mencionada ciudad.

En el mismo encuentro se efectivizó el cese en funciones del comisario mayor José Luis Agüero, quien será trasladado a la Superintendencia de Seguridad Sur con asiento en Bahía Blanca. En el acto estuvo presente el superintendente de Seguridad Sur, comisario general Gustavo Maldonado.

Tras la firma de cada una de las partes, Agüero le dio sus palabras a los policías y autoridades que se encontraban presentes en el lugar: “soy muy humilde en estas cuestiones, un gracias es poco para todos. Veo que todo el personal ha venido, como jefes comunales de Coronel Dorrego, Chaves y Tres Arroyos, yo valoro mucho eso, porque se ve el material humano que hay”.

“Tengo sensaciones desencontradas por abandonar nuevamente el cargo en Tres Arroyos, simplemente le agradezco a todos, algunas ucestiones familiares me hacen tomar esta decisión. Dejo una Jefatura Departamental ordenada y con un gran valor humano que se ha ido formando de a poco” sostuvo Agüero.

“Tengo muchas expectativas”

Por su parte, la flamante jefa departamental, Sandra Roncallo, le dijo a los medios de prensa que “es un nuevo desafío, por la función y porque vengo a una ciudad que tengo que conocer a todo el personal y la población. Estoy con muchas ganas de trabajar, en mi carrera siempre trabajé y ese es mi compromiso, seguir trabajando y hacer el último esfuerzo porque son los finales de mi carrera”.

Roncallo, que es oriunda de Tierra del Fuego, manifestó que “yo de chica decía que iba a ser policía. A esta altura que ya llevo 30 años estoy muy contenta, amé mucho mi carrera y la sigo amando”.

“Tengo muchas expectativas, llego con un compromiso muy grande, es una ciudad que no conozco, veo a Tres Arroyos muy prolija y ordenada, espero que el personal me acompañe en la gestión, la idea es que los que están acá me acompañen dentro de las pautas de trabajo que puedo llegar a dar”, agregó la nueva jefa Departamental de nuestra ciudad.