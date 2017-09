ATCOA advierte a camioneros no salir sin la documentación del cereal que transportan

Mario Rodriguez de la seccional Tres Arroyos de la Asociación de Transportistas de Cereales, Oleaginosas y Afines (ATCOA) dio cuenta de una intervención policial por un camión que no tenía ninguna documentación sobre el cereal que transportaba en un camino vecinal.

“Llamamos a la patrulla rural y creo que lo habían secuestrado no se sabe de donde proviene el cereal”, dijo Rodriguez, además advirtió: “Le quiero comunicar a todos los camioneros que se queden tranquilos que no se muevan del campo si no tienen los documentos correspondientes. Ahora se corta por el hilo más delgado, no se sabe de quién es el cereal y nadie se quiere hacer cargo del cereal”.