ATCOA solicita a los transportes que no usen el Parque Industrial como playa de estacionamiento

El Delegado Provincial de ATCOA, Mario Rodríguez, solicitó al Transporte local Aristain, que respete el acuerdo mantenido con el Parque Industrial, para que todos los camioneros puedan alojar sus equipos dentro del predio y aguardar el turno de descarga. Asegura que perjudica al resto de los transportistas, que deberán ahora realizarlo afuera del mismo como sucedía años atrás.

“Hoy por la mañana nos convocaron desde el Parque Industrial. Hace dos años esperábamos en la cola afuera en la ruta y allí esperábamos la descarga porque no se puede usar el parque para estacionamiento de camiones. Acordamos no dejarlos adentro del parque, pero nos permitían dejar los acoplados y hacer la cola adentro, no en la ruta. Pero sucede que hoy nos llaman, pidiéndonos que Transporte Aristain saque el camión, porque tenemos que hacer como hacíamos antes. Es una lástima, que por culpa de un camionero debamos salir todos afuera. Le pedimos que no use el parque de playa de estacionamiento, porque nos perjudica a todos. De todas maneras, le pedí al dueño del molino para que nos de otra posibilidad”, explicó Mario Rodríguez, a LU 24.

Agregó también que además no cuentan con una playa municipal y que hoy comenzaron a llegar las multas del municipio “por dejar el camión estacionado afuera en los domicilios. Ya solicité un encuentro con el intendente para analizar esta situación, ya nos prometieron un lugar lindero al parque, queremos que sea municipal para que la usen todos”, recordó.