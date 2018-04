ATE reclamó por despidos en la Agencia de Discapacidad: trabajadora local aun no fue notificada

Esta mañana se llevó a cabo una manifestación de ATE fuera de la oficina local de Desarrollo Social de la Nación, en Dorrego 361, en rechazo al despido de una empleada de la Agencia Nacional de Discapacidad en Tres Arroyos, que aún no fue notificada oficialmente sobre la medida.

En diálogo con los medios, Valeria Barrere, la empleada en cuestión, aseguró que el lunes estaba trabajando normalmente cuando le llega información respecto a su desafectación por parte de trabajadores de González Catán a los que les sucedía lo mismo.

“Me llega un mensaje de una compañera de González Catán que estaba al tanto de los despidos y de los listados. Empieza a circular que en esos listados de despedidos, había gente del interior. Surgen fotos de los listados, y en una de ellas estaba mi nombre. Yo estaba en el listado de las personas que no podía ingresar a trabajar. Somos unas 61 personas en esta situación en todo el país. Hoy salió ya el telegrama o carta documento para los despedidos, peor oficialmente yo no recibí nada. Dicen que hay un segundo listado. Fue violento porque no estábamos advertidos, ni tenemos los motivos. Desconozco cuando se dará a conocer esto. Soy la única que trabaja en la Agencia Nacional de Discapacidad en Tres Arroyos, con lo cual estaría cerrando en la ciudad. El impacto en la ciudad es muy fuerte”, advirtió.

Destacó además en diálogo con los medios: “todavía estoy en shock. La realidad es que oficialmente nadie me llamó”, indicó, al tiempo que remarcó que continúa en su puesto de trabajo donde envía su parte diario como corresponde todas las mañanas.

“No tengo nada para decirle a la gente; no tengo manera de acompañarlos. Yo mañana puedo no estar, pero la gente necesita saber cómo seguirá su trámite. Me trasciende a mí, como trabajadora y profesional. Me interpela desde mi profesión, desde lo personal también; porque me explota el teléfono y el Facebook con la gente que necesita saber dónde va a ir su trámite, necesita sacar su expediente que hoy está en la oficina y debemos seguir trabajando”, aseguró consternada.

Por su parte, desde ATE una de las delegadas, Silvina llanos, mencionó: “acompañamos a la compañera. Este es un gremio combativo y acompaña al trabajador. No se las puede dejar sin trabajo. En la provincia hay muchas más como ellas. Hubo despidos y pedimos que se los reintegre a sus trabajos”.

Anticiparon además tanto Llanos como Barrere, que este viernes participarán de un abrazo solidario organizado por el Colegio de Trabajadores Sociales, de Bahía Blanca, “para visibilizar lo que está sucediendo”.