Atribuyen a una cuestión política la no habilitación de Policoop

Tras una nueva serie de planteos efectuados por el presidente de Policoop, Pablo Escudero, a la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, su titular Mercedes Moreno aseguró que “hay una cuestión política e ideológica detrás de estas trabas para la habilitación; se trata de un proyecto cooperativo, solidario, que en la gestión provincial anterior obtuvo una habilitación provisoria, es decir que se le puede otorgar. Pero hay gestiones que apoyan estos proyectos solidarios y otras que creen en los negocios, en ganar plata”.

“Mirando el acta de hace poco más de un año, la situación de Policoop es prácticamente la misma; pero además la cooperativa está haciendo traslados en emergencias que debería hacer PAMI, así que hemos resuelto volver a citar, aunque el año pasado se excusó, al titular de PAMI local Carlos Rodera. Y con respecto a la habilitación, se consensuó plantear etapas para que se avance con los planos, requisito que el Ministerio de Salud estaría exigiendo para avanzar en los trámites y que oportunamente el Frente Renovador se comprometió a gestionar”, sostuvo Moreno.

“La gente me pregunta en qué me ayudó Cambiemos”

Por otra parte, y visiblemente angustiado, Pablo Escudero advirtió que “hace un año que nos juntamos con la Comisión de Salud y estamos más o menos en la misma situación. Ahora les volvimos a presentar una cartilla con todos los profesionales, y vamos a intentar viajar con todo completo para que la gobernadora Vidal se entere de lo que estamos haciendo y finalmente podamos abrir el sanatorio, porque seguimos pagando deudas de otros que pueden seguir trabajando, y a Tres Arroyos le hacen falta 30 camas”, sostuvo.

“La diputada Aprile dijo una vez a la prensa que a Policoop hace un año y medio que lo están ayudando, y la gente me pregunta qué tipo de ayuda hemos recibido de Cambiemos, porque hablamos en su momento con las dos legisladoras pero después no tuvimos más diálogo. Denunciamos a un funcionario de Región Sanitaria y hoy está desplazado, así que no dijimos mentiras, de hecho fuimos a los concejales de Cambiemos a plantearles nuestra denuncia y ahí quedó. De los cuatro legisladores con los que cuenta Tres Arroyos, el único que nos llama es Garate”, cerró Escudero.