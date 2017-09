Atribuyen que los problemas internos en el Hospital se usaron “con fines políticos y para ensuciar gente”

Días atrás, integrantes del personal no médico del sector Emergencias del Centro Municipal de Salud del Hospital Pirovano hicieron llegar una carta al director del nosocomio, doctor Gabriel Guerra, en la que hicieron una descripción pormenorizada de lo que entienden como dificultades en las prestaciones del servicio de Emergencias (conocido por los vecinos como la guardia), y puntualizaron cuáles son, a su criterio, los inconvenientes según el o los profesionales de la salud que se encuentran en cada turno.

En el mediodía de hoy se concretó la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, con la participación de profesionales médicos y paramédicos del Hospital Pirovano por la convocatoria de ediles de la Comisión.

“Hay una sobrecarga por parte de la población”

El doctor Alejandro Cabido, integrante del sector de emergencias, se refirió en la Comisión a que hay una demanda en exceso en el consultorio de la guardia que “sobrecarga” a todo el personal: “La población se confunde, la guardia parece que tuviera que recibir todo tipo de demandas, se supone que el servicio de emergencias está para recibir aquellos casos en que se pone en riesgo la vida. Lo que ocurre con la gente a mi criterio es que pretende satisfacer la totalidad de la demanda de la salud a cualquier hora, en cualquier momento, sin tener en cuenta que esa demanda puede esperar a alguna consulta por consultorio externo” dijo, mientras que resaltó que hay una “sobrecarga” al servicio de guardia con consultas injustificadas.



Cuestiones institucionales

La concejal del Fpv, Mercedes Moreno, dialogó con LU 24 una vez finalizada la reunión y explicó que “la Comisión de Salud viene trabajando hace mucho tiempo el tema de la Guardia del Hospital, no es algo que se vio en los medios, a los concejales nos llegan los reclamos de la gente. Hemos visto la situación que ellos plantean, lo que pueden resolver y lo que no, escuchamos a los diferentes sectores, lo que me parece más importante es que los conflictos no se queden en cuestiones personales”.

“Hay cuestiones de respaldo e institucionales que me parecen fundamentales, como el cumplimento de reglamentos, espacio de evaluación de diferentes sectores, reuniones periódicas para que los sectores puedan exponer y decir que es lo que pasa y de esta manera evitar el contacto por una nota”.

“La salud es un derecho que tiene la población”

También dialogó con los medios el director del nosocomio, Gabriel Guerra, quien dijo: “He venido a escuchar al personal en otro ámbito, escuchamos todos los días y queremos mejorar. Esto tiene que trascender a las personas y el Gobierno, estamos hablando de instituciones y servicios que tienen que seguir perdurando en el tiempo y de la mejor manera posible porque la salud es un derecho que tiene la población y el Estado tiene que garantizar”.

“Quizá una nota con una buena intención terminó desatando un conflicto, hay que destacar la continuidad de un trabajo que se venía realizando. Hay que avalarse en las normativas que tiene toda institución, la idea que estamos trabajando es la de modernizar y adaptar a la realidad el ejercicio pleno de la carrera médico – hospitalaria, haciendo un análisis para obtener el requerimiento profesional y añadir un reglamento del funcionamiento de cada uno de los sectores y servicios. Cada uno que ingrese tiene que respetar y avalar estas normas” sostuvo el Director del nosocomio.

Fines políticos

También estuvo presente en la reunión el Jefe del Servicio de Ambulancia, Fabián Almirón, “soy muy amigo de la Doctora Capellari, los recibos están a la vista, lo único que tengo es una categoría más alta” dijo refiriéndose a las acusaciones de un pago exagerado de horas extras. “Yo tomo las acusaciones de quién me mira a la cara, la nota es de trabajo en un fondo de trabajo interno, la han usado por medio político y para ensuciar gente. Como servicio de ambulancia no hemos tenido problema” disparó.

“La situación interna del Hospital es armoniosa, yo no soy enemigo de ningún médico, la nota está totalmente fuera de todo contexto. Que nosotros tengamos un problema para solucionarlo entre nosotros está, pero no dejamos de priorizar la salud de la gente de Tres Arroyos. Estamos en tiempo electoral, a cada persona le gusta tirar tierra para el lado que quiere, yo tengo que brindarle un buen trabajo a la población como Jefe de Servicio de Ambulancia” explicó Almirón, mientras que finalizó diciendo que “a quién le guste escribir que siga escribiendo, la realidad nuestra es trabajar en equipo ahí adentro. Los problemas se arreglan adentro de la institución, todo esto se ha desvirtuado”.