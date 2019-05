Atropelló y mató a un perro en Bahía Blanca: “si tanto lo aman, que lo tengan atado”, dijo (video)

Roberto Gutiérrez es el hombre que ayer atropelló y mató a un perro en una cochera del centro de Bahía Blanca. El hecho fue captado por una cámara de seguridad y el video se hizo viral de forma inmediata, generando la indignación de propios y extraños.

En diálogo con el medio bahiense La Brújula 24, afirmó que se trató de un hecho accidental y que "en ningún momento me escapé". "Hoy estoy más tranquilo, ayer me enteré de todo a la noche, cuando estaba mirando el noticiero, y no podía creer que era yo el del video", sostuvo el conductor.

Además, respecto del momento en que embistió al animal, dijo que "yo no me di cuenta que lo había pisado, este auto es un rodado grande y no te enterás ni siquiera cuando pasas un bache".

"Yo tengo mi mascota, como cualquiera. Cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Lo que más me pegó es que pongan un título como que están todos indignados cuando fue un accidente. Si lo hubiera sentido, ¿mirá que no me voy a quedar?", señaló Gutiérrez.

Y agregó: "No me pueden descalificar así gratuitamente porque fue sin intención. Si aman al perrito y lo ven que sale corriendo atrás de los autos, manténganlo atado".