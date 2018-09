Audiencia de la ex Laso en el Ministerio de Trabajo: “El panorama es más negro que el de ayer”, advierten

Este mediodía se realizó la audiencia en el Ministerio de Trabajo solicitada por los trabajadores de la empresa 3 Arroyos SA, ex Laso.

Desde el Sindicato de Empleados de la Alimentación indicaron a LU 24 que no hubo arreglo, y que “el panorama es más negro que el de ayer”.

En estos momentos los empleados se encuentran en asamblea permanente y están realizando un “plan de contingencia”.

Son 120 empleados que por estos momentos están sin actividad laboral por falta de insumos.

Los rumores indican que la ex Laso tendría múltiples deudas.