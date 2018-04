Audios de WhastApp: El MV habla de “delirio” y “conductas de las mafias de la vieja política”

Tras darse a conocer la existencia de un audio de WhatsApp, en los que una mujer que se presenta con su nombre de pila y que sería una operadora social con cercanía a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, denuncia que el Intendente Carlos Sánchez habría pedido a la familia Oliva que asegurara que existe la presencia de un médico en Reta, porque de lo contrario no los dejaría retirar el cuerpo de Andrea Oliva de la morgue.

El viudo de la misma desmintió estas declaraciones e incluso aseguró que nunca habló con Sánchez. Los concejales vecinalistas Claudia Cittadino y Santiago Orfanó visitaron los estudios de LU 24 calificaron de “operaciones políticas que vienen a generar mentiras, a generar desazón y a decir cualquier cosa en situaciones muy delicadas”.

“Estuvimos en Reta, todos entendemos la indignación y el mal momento que está atravesando la comunidad, ni hablar la familia de Andrea, esta todo el aparato municipal trabajando detrás de esto para tratar de resolverlo, los propios concejales hemos estado ayudando en las gestiones en Salud para tratar de poner a disposición todo lo que tenemos a la mano para resolver una situación compleja”, argumentó Orfanó.

Además agregó: “No nos van a encontrar a nosotros haciendo este tipo de operaciones para sacar un voto más o un voto menos. Si me parece que tenemos que empezar a pensar toda la dirigencia política qué queremos de la política, de qué manera vamos hacer política y ser un poco más racionales porque estas cosas no ayudan para nada”.

“Un delirio”

Por su parte Cittadino dijo que recién ayer pudieron acceder al audio y que coincide en que hay una intencionalidad: “Cuando uno escucha el audio interpreta que es de un delirio porque realmente involucra nombres que hasta llama la atención y en ese sentido y en ese contexto pone en situación al Intendente de haber cometido, literalmente, un apriete tratando de entregar el cuerpo de la persona fallecida, con todo el dolor que eso significaba para la familia, para que la familia dijera algo, realmente uno no lo puede ni creer. Creo que ni en una novela de la peor ficción puede surgir un dato de estos. Después que se viralice, que haya nombres, que no s hayamos enterado todos, realmente está hecho con la intención de poner en duda la honorabilidad de la investidura del Intendente”.

Sánchez se presentará ante la Justicia

También aseguró que el Intendente analiza presentarse a la Justicia entre mañana y pasado para que esta situación se aclare y llegar al fondo de la cuestión. “Tenemos dificultades de instalación de profesionales en todas las localidades, a pesar de esto y a pesar de estar trabajando los abogados en este conflicto que se ha suscitado, estamos trabajando en resolver el problema de base que es lo que motivo el reclamo de la gente y que muchas de ellas nada tiene que ver con esta sinvergüenzada de este audio y de alguna gente de Reta que lo avaló”, sostuvo la concejal.

“Conductas de las mafias de la vieja política”

Por último Orfanó hizo hincapié en la supuesta entrega de materiales para ayuda social que recibe de Nación un integrante de la Sociedad de Fomento de Reta, incluso se habló de un comedor escolar del que no se tiene conocimiento de su existencia.

“El bloque está preparando un Proyecto de Resolución para ver si alguien desde el Ministerio de Desarrollo Social de provincia nos puede decir por qué esas cosas no llegan al municipio que tanto las necesita y que está sosteniendo la demanda todos los días de un montón de gente que cada día tiene más problemáticas, que cada día le cuesta más pagar la luz, le cuesta más pagar el gas, le cuesta más pagar el alquiler y esa ayuda no se la puede brindar el municipio y si se la puede brindar por afuera situaciones de simpatizantes partidarios. Esperemos que esto también se aclare y que esta promesa que tanto venia embanderando Cambiemos de que venía la nueva política se pueda ir cumpliendo porque la verdad lo que estamos viendo día a día son conductas de las mafias de las viejas políticas”, cerró.