Augusto De Benedetto en Claromecó: “no me desespera renovar la banca” (Video)

El concejal y operador de seguros Augusto De Benedetto efectuó una recorrida en el helicóptero de LU 24, pero antes, en tierra, aseguró que “es muy bueno participar y acompañar desde la parte empresaria y la gestión pública la realización de este gran evento pesquero”.

En la faz aseguradora, De Benedetto recordó que representa “desde hace 8 años estamos representando en Tres Arroyos y en 30 localidades más del sur de la provincia a La Caja, con una organización de productores muy importante y contando con dos oficinas en esta ciudad, además de delegaciones en Olavarría, Azul, Punta Alta entre otras”.

Respecto al escenario político, advirtió que “se vienen meses clave para el armado de las propuestas de cada partido; en abril habrá un panorama más claro. Trataremos de dar la mejor expresión, seguramente en alguna propuesta participaremos, o no, según se dé la oportunidad. No me desespera renovar la banca, que finaliza en diciembre, pero si se da, participaré. Es difícil para quienes sentimos esto de la política decir ‘me voy a mi casa’. Estaré donde tenga que estar, y si no se da, lo haré desde la parte de la producción, de la Cámara de Comercio, donde tenga la oportunidad”.

“Hay distintas expresiones políticas dentro del Partido Justicialista y yo tengo buena relación con todos. Mis referentes a nivel nacional y provincial, Oscar Romero y Diego Bossio, están a la expectativa junto a otros 29, 30 legisladores que forman parte de su grupo para ver cómo se posicionan para las próximas elecciones”, finalizó.