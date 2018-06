Augusto De Benedetto presente en el acto por el Día Internacional de las PyMEs, encabezado por Mauricio Macri

En el barrio porteño de San Nicolás, se concretó el acto por el Día Internacional de las PyMEs en CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), con la presencia del presidente la Nación, Mauricio Macri, acompañado por los ministros de Trabajo (Jorge Traica), de Producción (Dante Sica) y del Interior (Rogelio Frigerio).

En el acto también estuvo presente el tresarroyense Augusto De Benedetto, vice presidente regional del sudeste de la FEBA (Federación económica de la Provincia de Buenos Aires), quien habló con LU 24 al respecto y dijo que “las PyMEs hoy en día piden oxígeno porque no la están pasando bien. Fuimos con expectativas de algún anuncio en contexto nacional e internacional y de medidas que se han tomado para que las PyMEs se fortalezcan, nosotros somos optimistas pero todavía no hemos visto buenos resultados. Confiamos en la voluntad de trabajo de este gobierno pero la realidad muestra otra cosa”.

“Las PyMEs no pueden acceder al financiamiento es algo que preocupa, el consumo interno impacta directamente y las PyMEs son proveedoras de las grandes empresas, no es el mejor panorama y hay mucha incertidumbre. La Ley PyME todavía no ha dado el resultado que esperaba” sostuvo De Benedetto.