Aumentan otra vez los precios de los combustibles

Los precios al público de la nafta y el gasoil aumentarán a partir de este viernes alrededor de 1,3% debido a la vigencia de una modificación del Impuesto a los Combustibles (ex ITC o Impuesto a las Transferencias de Combustible), establecida en la reforma tributaria que cambió el esquema de impuestos por el expendio en estaciones de servicio.

Eso determinará un incremento del 1,3% de los precios en surtidores, por lo que el litro de nafta súper subirá unos 40 centavos: pasará a pagarse por encima de los 28 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y superará los 30 pesos en gran parte del interior del país.

Raúl Castellano, directivo de la Cámara de Empresarios de Combustible de Córdoba (CECC), explicó a Infobae que "el aumento estaba previsto cuando se cambió el impuesto a la transferencia de combustibles por una suma fija, actualizada cada tres meses según costo de vida. Ese período trimestral vence este viernes".

"Entiendo que se aplica directamente, sin necesidad de una resolución en el Boletín Oficial, porque es algo ya fijado con anterioridad. Por lo tanto, no es una decisión de la AFIP, sino que es un aumento que lo establece la ley. Si bien se habló sobre la posibilidad de una suspensión, hasta ahora no hubo ninguna notificación", agregó.

Según la modificación de la Ley 23.966 sobre Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, aprobada el 29 de diciembre pasado, los montos fijos del gravamen "se actualizarán por trimestre calendario, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018, inclusive".