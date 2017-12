Autocrédito propone suscripciones con descuento del 50 % y comenzar a pagar desde febrero

Bruno, promotor del sistema de capitalización y ahorro Autocrédito, visitó los estudios de LU 24 para promocionar el plan de suscripción que brinda la posibilidad de tener un auto una casa o un monto de dinero en efectivo.

“Estamos muy contentos y trabajando un montón, con una repercusión amplia luego de la nota que realizamos con las dos adjudicatarias de Tres Arroyos, Nancy Rodríguez y Lorena Martínez”, dijo.

“Autocrédito es un sistema de capitalización y ahorro y brinda la posibilidad de concretar un proyecto, esto puede ser desde tener una casa, un automóvil o una suma de dinero, sin tener que endeudarse ni meterse en un crédito sino a través del ahorro; con la suscripción se le asignan tres números que sortean por la lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso de salir sorteado, a los treinta días tenés el auto, la casa o el dinero”, relató Bruno.

“Llamando o mandando un whatsapp con la palabra Promo LU al 2932- 548868, nosotros los llamamos, y luego de que charlemos, y expliquemos cómo funciona el sistema, el interesado accede con un cincuenta por ciento de descuento en la cuota con esta promo; hacemos una entrevista en domicilio, lo asesoramos en este sistema que tiene más de ciento cincuenta adjudicaciones por mes a nivel nacional , como Nancy Rodríguez que adjudicó en la cuota diez a ciento treinta mil pesos y no pagó más al igual que Lorena Martínez, en la cuota número quince, con la misma cifra y tampoco pagó más”, sostuvo.

“En lo que tiene que ver con valores de cuotas van de 800 pesos en adelante, cuotas fijas en algunos casos, dependiendo del bien que el suscriptor elije, y al suscribirse este mes tenemos una promoción con débito automático o alguna tarjeta de crédito empiezan a pagar en febrero del año que viene, congelando el cincuenta por ciento con requisitos mínimos sólo con el DNI, no importa si estás en el Veraz, no necesitás recibo de sueldo, no necesitás garantes, si no estás en blanco o en relación de dependencia lo único que tenés que hacer es mandar la palabra Promo LU al 2932-548868”. En Facebook estamos como Autocrédito Punta Alta o en la página www.autocredito.com “, concluyó.