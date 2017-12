Autoridades de la Universidad de Mar del Plata reconocieron a la primera graduada de Diseño Industrial

La tresarroyense Nadia García se convirtió en la primera graduada del CRESTA en la carrera de Diseño Industrial, la cual se dicta en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de Mar del Plata, luego de cursar durante seis años. La joven expuso su proyecto final en Mar del Plata, el cual se trata de una especie de tijera que permite mover los huevos una vez que salen del criadero ya que no pueden entrar en contacto físico.

Gabriela Hoffmann, coordinadora del CRESTA, dijo en diálogo con nuestra emisora que “es un gusto para nosotros poder contar con la primer graduada de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de Mar del Plata”.

En tanto que Leandro Strano, coordinador de la carrera, manifestó que “tenemos mucha satisfacción, después de seis años tenemos el primer graduado de Tres Arroyos, hoy actualmente hay doce estudiantes, esperamos en no más de seis meses tener más graduados de esta carrera”.

“Es el único trabajo dedicado al agro. Se hace una presentación con el panel, la protomaqueta y una charla con los profesores, es un trabajo que se va desarrollando en el año, por lo que tiene una preaprobación, lo que si se redondea es la nota según la presentación. El trabajo de Nadia está muy bueno y lo importante es hacerlo público”, explicó Strano.

“El proyecto es un ordenador de huevos, que se llama Ordhue, según lo que nos ha contado Nadia no se puede tener contacto con los huevos una vez que sale del criadero. Ella detectó que existía una problemática y lo ideal es que aparezca un medio físico o instrumenta que permita manipular el objeto sin entrar en contacto físico”, indicó y agregó que “por lo tanto desarrolló una tijera manual para pasar los huevos al lugar que corresponde”.

Por último la graduada Nadia García dijo que “el proyecto está dirigido al sector avícola, la mano del humano no puede tocar el huevo por distintas cuestiones y que llegamos a este proyecto. Esto va directamente a patentarse porque es algo único en el país”.