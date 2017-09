Autoridades pringlenses aclaran aspectos vinculados a la muerte de una mujer

La pringlense Paola Vanesa Ullua, de 34 años de edad, falleció tras haber ingresado al hospital con un cuadro infeccioso severo, que se sospecha es septicemia. Otra mujer, en tanto, permanece internada en terapia intensiva con un cuadro similar. Al respecto, el Director del Hospital Manuel Cabrera, el Dr. Nicolás Queti, y el Secretario de Salud local de la vecina localidad, Esteban Berruet; acompañados por el Intendente Carlos Berterret y la Secretaria de Desarrollo Social Silvia Cherubini, brindaron una conferencia de prensa para explicar lo sucedido y llevar tranquilidad a la población, a la vez de estar alerta ante sintomatología.

“Dada la situación que se presentó en el transcurso del día, explicamos lo que ocurrió y queremos llevar tranquilidad a la población, ya que es preocupante la circulación de audios sin sentido ni fundamento” comenzó diciendo Berruet.

“En la fecha ingresaron dos pacientes al hospital con un cuadro infeccioso grave. Se sospecha de septicemia, una infección por un tipo de bacteria. Cuando tengamos resultados de cultivos, que demandan 5 días, ahí podremos certificar lo que sospechamos", agregó.

"Ya que las dos personas trabajan en el mismo lugar, amerita estudios de orden epidemiológico, pero la certeza que tenemos es que el germen o bacteria que lo provoca está en las vías aéreas respiratorias de la personas, no es cuestión ni ambiental ni del lugar. El 20 por ciento de la población tiene ese germen sin generar patologías, en determinadas circunstancias condiciones puede determinar infecciones de distinta magnitud, ésta es extrema, muy grave” explicó el Secretario de Salud.

Según informa el sitio elorden.com, si bien no se brindaron datos oficialmente, se supo que la fallecida es Paola Vanesa Ullua, y quien está internada es compañera de trabajo. “La muerte se da por un cuadro de infección seria, severa, denominado sepsis. Hay una falla multiorganica, todos los órganos se ven afectados por la patología y desencadena eventos letales. Con cualquier paciente en estado séptico se hace todo lo que se puede hacer, los pacientes responden de manera diferente, pero la respuesta no se puede prever. Esta forma es grave y es letal, hagas lo que hagas condiciona a un mal desenlace” dijo Berruet.

“Los síntomas son muy erráticos e inespecíficos como en la mayor parte de las infecciones, cuadros de fiebre, dolores musculares, ante estas sintomatologías se debe consultar al médico, estar alertas”.

También especificaron que la población debe guiarse por las notificaciones oficiales, la información que emana desde el centro de salud y no hacer caso a las opiniones de terceros.

FUENTE: El Orden