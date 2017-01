Avances de gestiones del intendente Sánchez ante organismos provinciales

El intendente Carlos Sánchez, acompañado por el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, estuvo este jueves en La Plata realizando diversas gestiones.

El jefe comunal dijo a LU 24 que “continuando con las actividades que se iniciaron en Buenos Aires, se sumaron entrevistas en BAGSA, donde nos reunimos con el Gerente de Distribución, Ingeniero Daniel Herbalejo, ya que se requería ampliar las plantas de Copetonas, Orense y Claromecó, ante el crecimiento de las localidades, por lo que se presentó la documentación para poder luego licitar la ampliación con tres tanques para dichas localidades, obras que solventará la Municipalidad, de unos cinco millones trescientos mil pesos, por lo que nos dieron las pautas de cómo hacer los pliegos y llamar luego a licitación, lo que llevará unos ciento ochenta días, por lo que a mitad del invierno ya estaríamos con los tubos en servicio en dichas plantas".

En Vialidad Provincial

Luego mantuvo un encuentro con el administrador de Vialidad provincial, ingeniero Mariano Campos, "respecto a contemplar la posibilidad de repavimentar la ruta 73, luego del cruce de San Francisco de Bellocq que se está deteriorando cada vez más, y la idea es que si no es este año se incluya para el año próximo por lo que se comenzaría con los estudios técnicos; también hicimos gestiones para la iluminación del cruce de rutas 73 y 72, para llevar la electricidad al lugar y en el momento que se haga la repavimentación realizar una rotonda, aunque la pavimentación del tramo que falta de la ruta 72 desde Copetonas pasando por Lin Calel hasta el mencionado cruce, recién se realizaría más adelante ya que no está programada pavimentación alguna de rutas en la Provincia", agregó.

En la Dirección General de Cultura y Educación



"A continuación pasamos a Educación donde con el subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial, Manuel Vidal, nos confirmó que se hará la licitación en 45 días más o menos, de las obras en la Escuela 501, reparación de techos y construcción de un Salón de Usos Múltiples, una obra de unos seis millones de pesos”

Sánchez afirmó que “parecería que hay una decisión política de realizar el arreglo de los techos de la Escuela Primaria 54, es un tema que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, estaba hasta la decisión económica pero la parte técnica no decidía que era lo que había que hacer”.

Visita del Director Provincial de Educación Técnica

“Con el licenciado Vidal tratamos el tema de realizar un trabajo conjunto con el Centro de Formación Profesional en el edificio que tiene en la esquina de Alsina y Pringles, ya que hay una idea que vamos a ver si podemos concretar; yo mañana voy a entrevistarme con el director provincial de Educación Técnica Gerardo Marchesín, quien llegará a Tres Arroyos, para ver si podemos colaborar a través del municipio, donde tenemos una idea y proyectos a mediano y largo plazo para colaborar con la formación profesional”, sostuvo.

El Polideportivo



El Intendente dijo que “están totalmente de acuerdo para que el municipio haga la obra, mañana de hecho se va a firmar el contrato con la empresa que ganó la licitación y creo que prontamente comenzará esta obra, tan anhelada y que ha sido politizada inútilmente, nosotros vamos a seguir con la obra, tenemos el consenso de Educación de la Provincia, la gente del ex Colegio Nacional y de la gente de la Plaza de la Memoria, por lo que creo que no haya ninguna dificultad para que esto no salga adelante”.

Fondo de Infraestructura

Respecto al Fondo de Infraestructura, expresó que todavía no hay una línea clara, está trabajando el gobierno provincial para ver cómo va a ser; hay algunas pautas, tienen alguna decisión de cambiar algunas cosas pero no están todavía muy claras”.

Viviendas

En el Instituto de la Vivienda, junto al arquitecto Cristian Casablanca, presentaron documentación relativa al plan de viviendas a ejecutarse en Tres Arroyos.