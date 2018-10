Avances en la concesión de paradores en Claromecó y Reta a dos meses de la temporada

Hasta el 31 de octubre se venden pliegos para la nueva licitación del Parador 1 de Claromeco, cuya concesión fue revocada recientemente; mientras que mañana jueves 18, a las 10, se abrirán las propuestas para el ex Nautilus en Balneario Reta. Así lo indicó el director de Turismo municipal, Juan Moizzi, quien se mostró expectante en torno a la posibilidad de que se presenten buenos proyectos para la explotación de estos espacios. Al mismo tiempo, señaló que en Dunamar ya se realizaron trabajos de acondicionamiento de la playa en torno al ex Barlovento, donde la familia Prado ya está comenzando a plasmar su iniciativa en ese parador.

“Los pliegos para el Parador 1 se pueden comprar en Compras y Suministros de Rivadavia 1, de 7 a 14, y esperamos que podamos encontrar un lindo proyecto. Y con respecto a Reta deseamos lo mismo, sabemos que hubo interesados y mañana se conocerán las propuestas”, consideró.

Entretanto, también informó Moizzi que este viernes cerrará la inscripción para los aspirantes a guardavidas, “la mayoría de los cuales ya ha concretado el trámite y esperamos poder diagramar pronto el equipo de trabajo”.

El director de Turismo admitió además que aún no está establecida la fecha para el inicio de la temporada, pero no se extendería más allá de la segunda semana de diciembre, por lo que “hay que empezar a pensar en que todos los servicios estén operativos”.