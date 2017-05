Ávila asegura que no se han registrado intentos de ocupación de viviendas del Plan Plurianual

El responsable del Ente Descentralizo de Claromecó, Carlos Avila, aseguró respecto a las versiones que advertían sobre posibles ocupaciones de casas deshabitadas en la localidad pertenecientes al Plan Plurianual, que hasta el momento según los datos aportados por los rastrillajes concretados por la policía, no habría indicio de ello.

“Hace 15 días atrás, cuando pedí una reunión a la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, algunos funcionarios me comentaron y me advirtieron de este tema. Lo que hizo la policía fue hacer un patrullaje más intenso y hoy me llamaron ya que se hizo un informe de vecinos sobre los movimientos observados y aseguraron que no observaron nada raro”, aseguró.

Según indicó Ávila, sucede que algunos de los propietarios de las viviendas trabajan en Tres Arroyos o en el campo, y vienen los fines de semana. “Hay un caso puntual, solo de un hombre que falleció y esa casa está sola”.