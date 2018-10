Ávila estuvo en la Comisión de Turismo y se “llevó” varios despachos

La presencia del delegado del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Ávila, en la Comisión de Turismo del Concejo, junto con la reunión que mantuvieron ediles y el nombrado con los comerciantes de la villa balnearia, fueron útiles para acelerar el proceso de algunos proyectos normativos que se discutían desde hace tiempo en el seno del Deliberativo. De hecho, el propio Ávila hizo un balance positivo del encuentro, y aseguró que “todos estamos detrás del mismo objetivo, por eso se avanzó en varios temas, como venta ambulante, food trucks y nocturnidad”. De esta manera admitió que “tengo mis principios y dije que si no se ordenaban algunos temas, yo no iba a volver a prometerle a la gente de Claromecó que eso iba a pasar”, poniendo a este “ordenamiento” como condicionante de su continuidad al frente del Ente Descentralizado.

Respecto de uno de los temas más controvertidos del encuentro, el Parador 1, al que algunos proponen concesionar por 15 años y Cambiemos apunta a un año con revisión futura, Ávila consideró que “sería importante que no estuviera cerrado; el arquitecto Fabiano dijo que reúne las condiciones para funcionar, y en el caso de que no sea así en la cocina, se puede suspender el servicio de restaurante para brindar otros”. También se plantearon dudas respecto a Borneo, pero según se indicó en la reunión, “el concesionario Diego Fernández está recibiendo un crédito para iniciar la construcción”.

Sobre la ordenanza que regula el uso de food trucks, se apunta a realizar modificaciones a la normativa vigente, estableciendo seis lugares fijos, tres en Claromecó y tres en Dunamar, más dos en el Vivero para cuando el clima no permite playa. “La idea es licitarlos para que con estos recursos se puedan convocar más inspectores de playa”, señaló el delegado.

Otro de los temas abordados fue el del paseo de las Siete Cascadas, y se discutió el tipo de intervención antrópica que debe tener este espacio; mientras que Ávila celebró que se avance en la normativa vinculada a las fiestas al aire libre y otras nuevas modalidades de la nocturnidad. “Lo importante es que esté legislado para tranquilidad de todos”, sostuvo.

La licitación del Parador 1 salió por mayoría y va a la sesión

Al término del encuentro, el edil Santiago Orfanó (MV), que preside la Comisión de Turismo, destacó que se dio despacho a la licitación de Samoa por mayoría, con los votos del MV y el Frente Renovador, y sin el acompañamiento de Cambiemos. “Ellos planteaban hacer una licitación por un año y luego una más larga, pero nosotros nos habíamos comprometido con Ávila y la gente de Claromecó, y esperamos poder adjudicarlo lo antes posible para que pueda iniciar la temporada con un servicio mínimo”.

También dio detalles, en coincidencia con lo ya descripto por Ávila, respecto de la ordenanza de food trucks, destacando que se podrá brindar servicios también en el Vivero, y se mostró expectante acerca del acompañamiento de otros bloques.

Y anunció, finalmente, que se resolvió prorrogar un año la concesión del camping de Reta, con el acompañamiento de Cambiemos, al tiempo que advirtió que de aprobarse también se hará lo propio con el llamado a licitación para que quede lista la adjudicación cuando venza la prórroga.