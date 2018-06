Axel Kicillof: “Vetaron la ley de tarifas porque tenían compromisos con las empresas”

El ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado nacional, Axel Kicillof, visitó este jueves Coronel Dorrego y Chaves, en el marco de una recorrida por la Sexta Sección que también lo llevará mañana a Benito Juárez.

LU 24 tuvo la posibilidad de hablar telefónicamente con el legislador y tras el veto del Presidente Mauricio Macri a la Ley tarifaria de la oposición, Kicillof dijo que se quedó “con mucha tristeza, pero también con mucha preocupación porque el gobierno técnicamente la vetó porque iba a traer mucho déficit fiscal”.

Aseguró, que “cuando uno mira por un lado la magnitud, se ve que no leyeron la ley cómo quedó, porque el cálculo que presentó el jefe de gabinete y el propio presidente de 100 mil millones de pesos no era el proyecto que se aprobó”.

Asimismo resaltó: “Calcularon de una manera exagerada para decir que era un desastre, pero la verdad es que era otra mentira más, la vetaron porque tenían compromisos con las empresas, porque no piensan en los jubilados que no pueden pagar la luz, porque no les importa”.

También analizó el contexto político: “Creo que la sociedad argentina está viviendo con bastante sorpresa el hecho que haya un gobierno que no cumpla ni una promesa, porque cuando uno vota, vota cada tantos años y lo que dice el candidato después es lo contrario de lo que hace”, expresó Kicillof, y aseguró que lo encontraron “no es producto de lo que encontraron, ya va quedando cada vez más claro sobre todo porque desde el primer día se enfila hacía el Fondo Monetario Internacional, es un programa económico, que no es cierto que es malo para todo el mundo, pero si para la gran mayoría”.

“Una política que revalorice lo nuestro”

Me preocupa la generación de mi edad, yo tengo 46 años, esta y más arriba, porque el voto de Macri se concentra en sectores más envejecidos de nuestra sociedad cuando mira los estudios que hay y la verdad es que son los más estafas, porque son los jubilados que votaron muchos a ellos y hoy se encuentran con que le prometieron subirle la jubilación y se la baja. Nosotros vamos a apostar a que la salida de este problema sea la política, pero la política que revalorice lo nuestro, lo nacional, los asalariados, la clase media argentina que hoy está desesperada.

“Estoy absolutamente en contra de la corrupción”

Ante los casos resonantes que han llevado a la Justicia a funcionarios del kirchnerismo dijo: “Si algún funcionario metió la mano en la lata como se dice, tiene que estar preso. Ahora lo que no puede ser es que la Justicia cuando se trata de investigar a Macri con los operadores que tiene, Angelici y todos esos que operan en la Justicia y trabajan ahí, cuando se trata de ellos se deja de investigar y cuando son del gobierno anterior tenemos investigaciones que llevan doce años, que no avanzan y prisiones que nos son con una condena de prisiones preventivas”.

“Estoy absolutamente en contra de la corrupción, estoy totalmente tranquilo si me persiguen por eso, pero lo que sí quiero decir es que no puede haber una Justicia que actué políticamente en contra de uno y a favor de otros. Creo que hay que apostar a discutir a fondo el rumbo que queremos que tenga el país porque esa es la cuestión de fondo, qué queremos para la Argentina, si queremos una Argentina que pasa el día de rodillas suplicando que vengan inversores extranjeros o que nos arregle el problema el FMI, o que genuinamente se propone el desarrollo, la inclusión social, y tendremos de nuevo que comunicar estas cosas y volver a discutir”, cerró.