Bahía Blanca: El Municipio otorgó asueto a todo su personal por el Día del Trabajador del Estado

Con motivo de celebrarse el Día del Trabajador del Estado y en concordancia con lo establecido en la Ley Provincial 14.600, el municipio de Bahía Blanca otorgó asueto mañana a todo el personal municipal.

La prestación de servicios se verá afectada de la siguiente manera:

*En la comuna no habrá atención al público ni se podrán efectuar trámites administrativos en ninguna de sus dependencias.

*No se realizarán controles en el sistema de estacionamiento medido y pago. Se deberán respetar los sectores no permitidos, zonas reservadas, paradas de ómnibus y carriles preferenciales.

*En el Hospital Municipal funcionará únicamente el servicio de emergencias.

*El cementerio estará abierto al público de 8 a 17 con un servicio de guardia. La administración atenderá entre las 7.30 y 12.

*Será normal el servicio del transporte público de pasajeros y la recolección de residuos domiciliarios.