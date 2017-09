Balas en Olivero Duggan al 600: imputaron a Muñiz por abuso de arma

Tras un allanamiento que habría arrojado resultados positivos, se resolvió imputar a un tresarroyense identificado por la víctima como Federico Muñiz, por “abuso de arma”. El episodio que originó esta carátula ocurrió en la tarde del sábado, cuando en Olivero Duggan al 600, una persona descerrajó tres balazos contra una camioneta Ford F 100, a bordo de la cual se trasladaba Daniel Varela.

Cabe recordar que el afectado contó que “venía por Cangallo y retome por Olivero Duggan y una persona llamada Federico Muñiz que lo conozco, salió con una pistola y pegó tres tiros, eso fue todo lo que pasó”. Además indicó que Muñiz “ha ido a mi taller en Ruta 3 y Caseros, en una oportunidad ha efectuado unos tiros y ya tengo una denuncia hecha y todo y estoy esperando que la justicia haga algo”.

Móvil “sentimental”

En cuanto al motivo de que haya efectuado los disparos Varela manifestó que “es que él anda con una ex mía y no tiene nada que ver, para andar a los tiros no se justifica andar con otra mujer de nadie, para eso está la justicia para que actúe”.

Finalmente, la expectativa de la víctima se cumplió, ya que tras el registro domiciliario en un lugar que no se precisó, se inició una causa contra su presunto agresor.