Balnearios: Desde Walter´s aseguran que “la idea es pelearla” pero advierten que “hay cosas que no están en regla”

Maricel Pereyra, de Walter´s, expresó sobre el llamado a licitación del balneario que “hay cuestiones que tenemos que revisar, sobre todo de prioridad” y advirtió que desde la Municipalidad “hay cosas que no se estuvieron haciendo como correspondían y otras que no están en regla”.

Hace 40 años que la familia Pereyra Piacquadío lleva adelante la concesión del lugar, comenzando con un kiosco con techo de chapa, hasta convertirse en el actual parador. “Tenemos sentimientos encontrados, sabemos que en Reta hay un puestito en la playa cerca del arroyito que no está con una licitación, digamos que la explotación turística que se puede hacer debe ser parejas para todos. El balneario nuevo todavía no empezó a edificar cuando reglamentariamente ya tendría que haberlo hecho para esta temporada que pasó. Entonces, hay muchas cosas que no están en regla y deberían estar en regla”, expresó.

“Uno no se niega a salir a licitación porque es lo que corresponde pero todos tenemos que tener los mismo derechos”, reclamó.

Pereyra admitió tener sentimientos de “tristeza y dolor porque uno se esfuerza. Hemos tenido al menos 15 temporadas de llegar en noviembre y encontrarnos con la calle de acceso cerrada, llena de arena, teniendo que llevar la mercadería y el tubo de gas rodando por 300 metros y por arriba del médano. Armamos todo a pulmón y abrían la calle a mediados de enero. Uno se esforzó durante 40 años para darle lo mejor a Reta, sin desmerecer el trabajo de otros balnearios, y no lo reconocen”.

Finalmente, aseguró que “la idea es quedarse, la vamos a pelear en una nueva concesión, es parte de nuestra vida, yo nací ahí y lo mismo pasa con mi hijo. Queremos seguir trabajando”, concluyó.