Bancarios confirman paro por 48 horas para martes y miércoles

Leonardo Dattoli, delegado local de La Bancaria, confirmó la medida de fuerza de 48 horas prevista para este martes y miércoles, en reclamo de un porcentaje que se corresponda con lo pretendido en las negociaciones que el gremio y las cámaras vienen desarrollando sin que haya avances en las mismas.

“Esto se determina ya que nos siguen ofertando porcentajes que no son acumulativos, por lo que la Asociación considera que es bajo el porcentaje, se continúan las negociaciones, pero no hay alternativas, aunque en la última reunión solicitaron que las cámaras lleven una oferta superadora pero no hay novedades al respecto”, sostuvo el gremialista.

“En un principio el paro es por dos días pero puede haber acuerdo en las últimas horas y se podría levantar el paro, lo que será informado a la comunidad de presentarse esta opción; esto sinceramente no es bueno” –dijo Dattoli - y agregó que “tomar estas medidas no es grato, pero no le están dejando alternativas a La Bancaria, están muy duros, no hay ofertas, y se complica un poco la situación porque para los empleados no es la idea perjudicar a la gente, pero no hay otra herramienta”.