Banda del Corsa: Subranni acusa al policía Rodríguez de presionarlo para denunciar a un fiscal

Tras haber sido sobreseído, junto al resto de los presuntos integrantes de la llamada “banda del Corsa”, en la causa que le achacaba responsabilidades en distintos delitos cometidos en la ciudad, el tresarroyense Carlos Subranni –actualmente preso en Villa Floresta acusado de un asalto en Necochea junto a Patricio Alvarez- acusó, ante la Fiscalía General de Bahía Blanca, al policía Julio Rodríguez de armarle causas penales por no acceder a denunciar a uno de los fiscales en ejercicio en esta ciudad. Según dice Subranni en su denuncia, Rodríguez lo habría hecho víctima de una suerte de persecución durante un tiempo, que incluyó amenazas y procedimientos policiales injustificados, para que accediera a acusar al fiscal en cuestión y a un particular por delitos gravísimos.

Según el escrito al que accedió en exclusiva LU 24, Subranni presentó su denuncia ante la Fiscalía General el pasado 3 de julio. Allí señala, entre otras cuestiones que ocupan varias fojas, que “hace alrededor de un año y medio, Rodríguez se presentó en su domicilio a efectos de solicitarle que denunciara al fiscal, porque si no lo hacía le formaría causas penales en su contra, implantándole la correspondiente prueba”. Dos meses después, el mismo numerario policial le pidió documentación del automóvil a Patricio Alvarez, amigo de Subranni, estando este mismo dentro del rodado, un Fiat Siena verde. Al parecer, por carecer de la tarjeta azul, Rodríguez secuestró el vehículo en lo que, según el denunciante, fue un procedimiento destinado únicamente a perjudicarlo. “La estación de servicio estaba llena de vehículos y sólo nos pidió los papeles a nosotros”, aseguró Subranni. Por la infracción tuvo que pagar 2000 pesos.

Por entonces, insistió el ahora detenido, cada vez que el policía Rodríguez lo cruzaba en su auto, lo frenaba para preguntarle cuándo declararía contra el fiscal y el particular. En enero o febrero del año pasado, tras efectuarse dos allanamientos con resultado negativo en causas que lo imputaban, Subranni destacó en su presentación judicial que su ex pareja escuchó hablar a otros policías de la intención de Rodríguez de “plantarle un arma”. Por esa misma época, advirtió, el mismo policía Rodríguez visitó la agencia de remises en que trabajaba la ex pareja de Subranni para que ella “lo convenciera de declarar contra el fiscal”. Por esta razón, dijo, la mujer terminó por perder el empleo.

Poco después de esas circunstancias, sostuvo Subranni, Julio Rodríguez se presentó en su entonces domicilio, en calle Viamonte 345, y delante de su ex pareja y los dos hijos de ésta, de 3 y 5 años, “extrajo un arma y la puso sobre la mesa, expresando que una como esa podría habérsele implantado en el allanamiento anterior”. Tanto Subranni como su ex mujer intentaron denunciar este amedrentamiento, pero según indicó ante la Fiscalía General, “la instructora Natalia Ramos no quiso recibir la denuncia por falta de testigos”.

Aprehensión y declaración

Respecto de la aprehensión de la que fue objeto por tenencia de arma de uso civil, en la IPP 01-441/17, Subranni aseguró que circulaba en su automóvil por Sargento Cabral al 400 cuando un patrullero le hizo señas de luces. Pensó que se trataba de Rodríguez e intentó seguir su marcha, cuando escuchó cuatro disparos, perdió el control del rodado y salió corriendo “por temor a perder la vida”. Dejó el auto en marcha, con las luces encendidas y el teléfono celular en su interior. Posteriormente se le realizó un allanamiento en el lugar donde vivía, en calle Lamadrid, que resultó negativo. Entretanto, de acuerdo a su denuncia, Subranni fue citado a indagatoria por esa investigación, pero cuando estaba deponiendo “ante la secretaria del doctor Lopazzo, se presentó Rodríguez y comenzó a reformular su declaración”, razón que provocó la ira de Subranni quien reclamó “por la impunidad con la que se manejaban”. Decidido a ampliar la indagatoria, al día siguiente volvió a presentarse, esta vez frente a Lopazzo, quien al parecer en esa instancia protagonizó “una discusión con la doctora Laura Pereyra (defensora oficial) en la que Lopazzo reconoció estar alterado por lo que estaba pasando”. Tras lo cual fue devuelto a la Comisaría, donde se hallaba aprehendido, y se lo sometió a “requisas injustificadas en las que se llevaron ropa sin orden ni motivo alguno”.

A esta altura, y después de varios procedimientos policiales y de la causa que lo involucraba a nivel local, de la que resultó sobreseído por decisión del juez de Garantías subrogante Alberto Daniel Gallardo, Subranni dijo haber sido objeto de declaraciones en su contra efectuadas por distintas personas bajo presión de Rodríguez, al parecer siempre con la modalidad de amenazarlos con iniciarles causas penales o plantarles elementos comprometedores.

Finalmente, trasladado a Necochea como sospechoso de un robo cometido en esa ciudad, el tresarroyense habría sido nuevamente presionado de la misma manera. “Estando allá, Rodríguez y el jefe de Calle de Necochea, Portas, le pidieron que denuncie ante la Policía Federal al fiscal en cuestión y a otro tresarroyense”, y tras negarse, al día siguiente apareció su fotografía en los medios necochenses informado que tres días después se le haría una rueda de reconocimiento.

Como corolario, Subranni pidió que lo asista la Defensa Oficial de Bahía Blanca junto a la de Necochea, donde continúa imputado en una causa, “por todo lo que está sucediendo en Tres Arroyos”.