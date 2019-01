Bandidos rurales: En la búsqueda del famoso “308 negro”

La Policía retacea información sobre el tema. La Secretaría de Seguridad lo admite, pero no tiene influencia directa sobre el CPR y su accionar. Lo cierto es que en los últimos días se han producido varios hechos delictivos en campos de Tres Arroyos, especialmente entre San Francisco de Bellocq y Claromecó.

Todo gira en torno a trascendidos. Se habla en algunos casos de "fuertes sumas de dinero en efectivo" y en otros hasta de violencia.

Pero no hay noticias certeras. Las víctimas prefieren el sufrimiento en silencio y la autoridad no hace público los hechos, cuando en realidad, si se conocieran, podrían ser muchos los que aporten datos.

Cuál es el denominador común: "el famoso Peugeot 308 de color negro" que fue visto inclusive en Claromecó, al parecer en el que se movilizan los forajidos.

Tal vez en las próximas horas aparezca alguna noticia con perfil oficial. (foto de auto similar al que buscarían intensamente).