Baños en silla anfibia para Juan Codagnone, el pionero de la Cámara en vivo desde Claromecó

Los baños en silla anfibia siguen concretándose. Esta vez Cecilia y Nestor, se acercaron hasta Borneo para que Juan Codagnone pudiera disfrutar del mar.

Codagnone es Ingeniero Electricista recibido en la UNS (Universidad Nacional del Sur) y Senior Member del IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineering) y fue el pionero en poner la cámara en vivo en el balneario Nahuel Epú en el año 2006 cuando comenzaba a haber internet en la localidad, allí dejaba la cámara instalada y conectada a internet para de esta forma manejarla desde Capital. Esto lo hizo en forma desinteresada durante muchos años y por su amado Claromecó, hasta la desaparición del Nahuel.