Baradel en Claromecó: “Si no nos convocan a paritarias, la Gobernadora será la responsable del conflicto que se pueda generar”

El dirigente gremial de SUTEBA, Roberto Baradel visitó en la jornada Claromecó, y en rueda de prensa reclamó que la provincia convoque a los docentes a una paritaria, de lo contrario responsabilizó a la Gobernadora María Eugenia Vidal de que peligre el inicio del ciclo lectivo de este año: “Si no nos convoca, la Gobernadora será la responsable del conflicto que se pueda generar”. Desmintió una candidatura suya a gobernador.

“Vinimos como generalmente hacemos la recorrida por escuelas, lugares de trabajo y sindicatos y también vamos a los centros turísticos, para ver como la están pasando los afiliados y qué cosas hay que tener en cuenta para que un docente pueda disfrutar realmente como se merece después de un año de trabajo de sus vacaciones”, dijo.

Remarcó el gremialista que desde el gremio que representa están “reclamando un año más que la gobernadora Vidal nos convoque a paritarias. Nosotros no entendemos por qué no nos convocó en el mes de enero, si plantea que la preocupación es que los chicos tengan clases. Se lo reclamamos y la semana pasada le presentamos una nota amplia también al Director General de Cultura y Educación y al Ministro de Trabajo. Queremos discutir salarios dignos, escuelas seguras, infraestructura, ausentismo, que no cierren Institutos de Formación Docente, escuelas rurales, escuela de islas, que abran escuelas y jardines de infantes. El año pasado 90 mil chicos no tuvieron matrícula en jardines estatales de la provincia. Hay una demanda también de escuelas secundarias; la formación y actualización docente, los programas socioeducativos que intentaron recortarlos y al Ministro de Trabajo le reclamamos la convocatoria a paritaria, que tienen la obligación e incumple la ley permanentemente. Debe enviar inspectores a las escuelas a controlar las condiciones de trabajo y nunca las ha enviado. Es una vergüenza. Fuimos a preguntar la fecha de paritaria y nos contestaron durante el mes de febrero”.

Baradel fue crítico con la postura Vidal nuevamente en su relato al considerar que “nosotros queremos discutir y la gobernadora parece que está más preocupada en el tema electoral, y en decidir si desdobla o no las elecciones y si realmente es verdad que está preocupada por la educación, debe mejorarla. El año pasado hizo conferencias de prensa contentándonos, diciendo que los aumentos acompañaban a la inflación y la gobernadora le mintió a la sociedad porque el aumento fue del 30 por ciento y la inflación fue del 47,6 por ciento”.

Remarcó el dirigente su deseo de que se cumpla el inicio de clases en tiempo y forma pero advirtió: “queremos empezar las clases, pero con escuelas seguras y salarios dignos y si no nos convoca, la gobernadora será la responsable el conflicto que se pueda generar”.

Agregó que desde el oficialismo “criticaban la política en las escuelas y han utilizado las escuelas para convocar a mesas distritales de Cambiemos con los funcionarios públicos. Nosotros vamos a convocar a foros en defensa de la educación pública y vamos a convocar a toda la comunidad educativa y a ellos también los vamos a convocar. Al oficialismo y a la oposición”.

Por otra parte, desmintió una posible candidatura suya a gobernador, “el gobierno de Cambiemos como no puede interpelarnos saca noticias falsas. Es para desviar el eje de debate. No me lo ofrecieron. Es mentira y no lo tengo previsto”.