Barrionuevo asegura que tras el robo de su celular en Salud Mental, aún no ha obtenido una respuesta

La referente de la Fundación Renzo en nuestra ciudad, que días atrás sufriera el robo de su teléfono celular en el área de salud mental luego de haber ido a visitar a su madre que estaba allí alojada por un tratamiento, aseguró esta mañana a nuestra emisora que aún no ha tenido respuesta alguna sobre lo sucedido.

“Llegamos con mi hermana el lunes a Salud Mental y entregamos los celulares porque es una norma del lugar. Son dejados arriba de una mesa, se lo dimos a un muchacho de seguridad y después ingresamos. Mi padre también había hecho lo mismo. Cuando salimos, mi papá tenía el suyo, y mi hermana y yo pedimos los nuestros, pero una enfermera nos dijo que no estaban. En ese momento era el relevo de seguridad, todos se preguntaban entre ellos y nadie era. No nos daban ninguna respuesta y pedimos llamar a la policía. Hasta el momento no tuvimos respuesta. El martes por la mañana fuimos a la parte administrativa del hospital y nos dijeron que era algo que no podía pasar, pero que ya había sucedido en otras oportunidades, que iban a investigar. El miércoles fuimos a la empresa de seguridad y nos dijeron lo mismo, que iban a investigar. Hicimos la denuncia y hasta el dia de hoy no tenemos una respuesta”, relató Patricia Barrionuevo.

Mencionó que aún está pagando el celular que le fuera sustraído y lamentó la pérdida de información que contenía el teléfono.