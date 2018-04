Barullo volvió con su primera familia

El perro que apareció en el refugio de PACMA hace un par de meses y fue dado en adopción a Luciano Iturralde, fue entregado a su primer dueño, Carlos Cristian Vaskoboinik quien junto a su pareja Mónica Falcone, encontraron de casualidad en un evento el domingo pasado.

Asimismo PACMA realizó un comunicado donde realizan algunas aclaraciones y además hacen hincapié en la tenencia responsable de mascotas:

“Queremos aclarar que en ningún momento negamos entregar al perro, sólo les pedimos tiempo para poder corroborar los datos, hablar con la familia adoptante, les solicitamos que nos den pruebas de que era el de ellos, ya que nos llamaba la atención no haber encontrado en las redes sociales publicaciones buscándolo, ni que tampoco hayan ido al refugio a ver si estaba allí, alegando no haber tenido tiempo para buscar por las redes sociales, pero si teniendo tiempo para publicar de la manera en que todos leyeron su reclamo”, indicaron.

Además agregaron: “Aprovechamos la oportunidad para explicarles que cuando hablamos de tenencia responsable, no sólo nos referimos a tener correctamente identificada a su mascota. Tenencia responsable es tenerla castrada, con libreta sanitaria al día, acompañándolo en sus salidas para que no permanezca solo en la vía pública, y por supuesto, tenencia responsable no incluye viajar con el perro sobre el techo del vehículo. No sólo se pone en riesgo la vida del animal, se pone en riesgo la de todos los ciudadanos que los crucen, ya que una frenada o una mala maniobra, con la velocidad que se circula en la ciudad o en la ruta, lógicamente generan la posibilidad de que el perro se caiga. A pensar ¿usted llevaría a su mascota en el techo de su vehículo? Nosotros tampoco...”.