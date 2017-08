Básquet: Azul Rodríguez habló de la convocatoria para jugar el Provincial U13

La selección femenina U13 de básquet de Mar del Plata, se adjudicó el pasaje al Torneo Provincial que se jugará durante este 26 y 27 de agosto y que tendrá a la tresarroyense Azul Rodríguez entre sus doce seleccionadas. La joven basquetbolista de Club de Pelota tuvo un buen torneo zonal que se disputó en Mar del Plata durante el 11 y 12 de agosto, siendo convocada por la entrenadora del equipo rojo para disputar el Provincial: “Fue una muy buena noticia. No me imaginaba que me iban a elegir, entrene durante el fin de semana pasado y mañana ya me voy a Mar del Plata para jugar. Va a ser una muy buena experiencia, juego de base y voy a dar lo mejor”, dijo la juvenil jugadora del Celeste.