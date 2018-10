Básquet en etapa de definiciones: La ATB tiene su programación

Se realizó el lunes por la noche una importante reunión en la Asociación Tresarroyense de Básquet en el transcurso de la cual se programó toda la tira de Primera y Juveniles hasta fin de temporada y hubo un arduo trabajo en formativas para diagramar todas las definiciones de las categorías menores aunque quedaron algunos juegos a confirmar y en un próximo informe les acercaremos estas atrapantes definiciones con Súper Cuatro en su tramo definitorio.

Entradas

Quedó establecido el valor de las entradas a partir de los playoffs; teniendo para Primera un valor de 80 pesos y para formativas un valor de 60 pesos.

Primera

En Primera División los playoffs (tras armarse las series después de la fecha de esta noche) comenzarán el lunes 5 de noviembre con el único cruce definido entre Huracán (4°) - Argentino (5°) en tanto deben definirse las otras posiciones; recordando que Sarmiento (1°) avanzó directamente al Final Four.

Las revanchas se jugarán el jueves 8 de noviembre y un eventual tercer partido irá el lunes 12 del mes venidero.

Cabe mencionar que el delegado de Club de Pelota planteó jugar de manera más espaciada los playoffs en Primera para que algunos clubes no terminen tan pronto su participación en la temporada con el costo que deben abonar a los profesores pero no hubo forma de cambiar la programación porque se superponía con juveniles, también con partidos del Provincial de los equipos de Suárez y en algunos casos no se respetaban las 72 horas solicitadas por algunos entrenadores para tener un mayor descanso.

El Final Four se comenzará a jugar el domingo 18 de noviembre en Coronel Suárez (cancha de Sarmiento por ser el "1") y tendrá como choque central el clásico de Suárez si es que Blanco y Negro clasifica a esa instancia, jugando a primera hora los otros dos equipos que serán de Tres Arroyos.

Aquí se acordó que la recaudación de esta primera fecha se repartirá entre los dos clubes de Suárez y con ese monto deberán afrontar los viajes para la 2° y 3° fecha.

La segunda fecha se jugará el martes 27 de noviembre en la cancha del segundo equipo mejor clasificado de nuestra ciudad y la tercera y última irá el martes 4 de diciembre en cancha del mejor equipo clasificado de Tres Arroyos.

Luego se jugaría una posible Súper Copa de Primera entre Costa Sud, Sarmiento y el equipo que gane este torneo -si no coindice con los dos anteriores- en la semana del 10 de diciembre.

Juveniles

En U 19 los play off arrancan el jueves 1 de noviembre con los choques entre Costa Sud-Club de Pelota (19.30) y Quilmes-Alumni (20.45), en tanto el el sábado en horario a confirmar irán las revanchas y un eventual tercer juego se programó para el miércoles 7 de noviembre.

En tanto las semifinales comenzarán el miércoles14 de noviembre para las cuales ya están clasificados Huracán (1°) y Argentino (2°).

Las revanchas irán el viernes 16 de noviembre y un eventual tercer juego será el martes 20 del mes venidero.

Las finales comenzarán el 20 (si no hay tercer partido en semis) o el 22 y un eventualas revanchas se disputarán el jueves 29 de noviembre; en tanto un tercer partido se jugará el sábado 1 de diciembre.

También está prevista una Súper Copa entre el ganador del primer torneo (Argentino) y el del segundo si fuera un equipo diferente. Esto se jugará el jueves 6 de diciembre.

Menores

En tanto como adelantamos en menores aún deben confirmarse varios partidos pero se aprobó que las finales de las tres categorías (Pre Infantiles, Infantiles y Cadetes) para la Copa de Oro se jueguen en formato de Súper Cuatro en lugar de hacerlo en semis y finales a un sólo juego como estaba previsto en un primer momento.

Cabe mencionar que esto contó con el apoyo de todos los presentes (los cinco clubes de Tres Arroyos y Centro Basko) donde los clubes deberán hacerse cargo de los costos que demanden estas definiciones.