Básquet: esta noche se abre la séptima fecha de la Copa Centenario

La séptima fecha de la Copa Centenario Club Costa Sud se comenzará a jugar en la noche de hoy con el enfrentamiento que protagonizarán Club de Pelota y Costa Sud en el Juan Carlos Pardo a las 21 horas, encuentro que será dirigido por Rodrigo García y Sebastián Anta.

Ambos equipos llegan igualados en la tabla de posiciones, por lo que será un partido prometedor para abrir la séptima fecha, sobre todo estando tan cerca del Súper 4 que se disputará a finales de junio.

La actividad continuará mañana con cuatro partidos, jugarán a las 21: Argentino vs. Quilmes (L. Bianco y M. García), Monte Basket vs. Alumn – en Orense – (J. Ballerini y S. Anta) y Sarmiento vs. Huracán – en el Mario J. Pérez – (G. Goizueta y P. Ledesma) y a las 21:30 se enfrentarán Blanco y Negro vs. El Nacional – en Sports Center – (R. García y S. Ebbens).