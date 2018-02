Básquet: Estas son las tres caras nuevas que tiene Huracán

Lucas Ruíz, Iván Ramírez y Jesús Ruíz, son las nuevas caras que tiene el básquet de Huracán, que se prepara con todo para esta temporada basquetbolística, con la dirección técnica de Juan Soldini por segundo año consecutivo y la preparación física de Osvaldo Frapiccini.

LU 24 dialogó con los jóvenes basquetbolistas que se sumarán al Globo para esta temporada, en primer término Iván Ramírez, de Punta Alta, explicó que “me contactaron por un pariente mío que tiene un trabajo acá, me contactó con los dirigentes me vine a hacer una prueba y por suerte se dio así que estoy muy contento”. Ramírez juega en la posición de base y llega desde Pellegrini de Punta Alta.

El Globo también sumó altura, con la presencia de los hermanos Lucas y Jesús Ruíz, de 21 y 19 años respectivamente, ambos llegan de Estudiantes de Bahía Blanca y son dos internos que seguramente le aportarán mucho a este nuevo equipo de Soldini. Lucas, el mayor de ambos y con 1,97 metros de estatura, dijo que “el básquet de Bahía Blanca es muy fuerte, se juega de manera muy competitiva, el torneo allá se juega todos los domingos y hay jugadores muy buenos. Hay un muy buen grupo, Juan me cayó muy bien desde el primer momento y veremos como avanzamos en lo que va del año”.

Jesús Ruíz, que mide 1,95 metros, sostuvo que “nos trataron muy bien el primer día que vinimos, hay un clima muy amigable, los juveniles y cadetes de Huracán han sido muy buenos en los últimos años”.

Además de estos tres refuerzos, el Globo contará con Mauro Veliz (ex Monte Básket) y Emiliano Susemihl (ex Club de Pelota), sumado a los jugadores del club que han quedado del año pasado como los hermanos Franco y Agustín Bayúgar, Tomás Marcos, Ulises Otero y algunos jugadores que el año pasado se encontraban en El Nacional.