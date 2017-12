Básquet femenino: Mañana habrá un importante cuadrangular en Club de Pelota

Este sábado 16 de diciembre, Club de Pelota estará organizando la Copa de Plata en la categoría U13, con la participación del Celeste, la Escuela Municipal de Benito Juárez, Quilmes de Mar del Plata y la Escuela Municipal de Maipú.

La actividad se pondrá en marcha desde las 10 horas, con un importante cronograma:

10:00hs: Club de Pelota vs Esc.Municipal (B.Juarez)

12:00hs: Quilmes (MdP) vs Esc.Municipal (Maipu)

15:30hs: Perdedor 1 vs Perdedor 2 (tercer y cuarto puesto)

17:00hs: Ganador 1 vs Ganador 2 (Final)