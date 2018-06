Básquet: Maxi Montes adelanta el clásico ante Costa Sud

El triplero de Huracán contó a LU 24 las expectativas sobre cómo será a priori el trascendental cotejo de esta noche con el Oriverde en el básquetbol local. Los dos están obligados a ganar para clasificar en mejor lugar para el Súper 4 y por la localía.

Valoró mucho el último triunfo frente a Quilmes por un punto, con el doble de Franco Bayúgar. “En Huracán me recibieron muy bien, me siento útil, ayudo y les hablo a los chicos y como soy el más grande a veces les pongo freno en su energía”, dijo. También agregó que “los triples es lo que me queda del equipo y siempre intentar ayudar”.

Volviendo al clásico de hoy, expresó que ojalá salga un buen juego, que vaya la gente y remarco que “cuando llegué a Huracán entendí por qué es un clásico con Costa Sud”.