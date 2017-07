Básquet: Máximo Fjellerup integrará la preselección argentina de mayores

El joven basquetbolista tresarroyense, Máximo Fjellerup, sigue dando que hablar, esta vez se dio a conocer que integra la lista oficial de la preselección argentina de mayores, cuyo entrenador es Sergio Hernández. La convocatoria fue realizada con vistas a la AmeriCup 2017, la cual se disputará a partir del próximo 25 de agosto en Medellín, mientras que dos días más tarde se producirá el debut de Argentina enfrentando a Venezuela en Bahía Blanca. El equipo de Sergio Hernández, con un total de 18 jugadores citados (más dos invitados), se concentrará el domingo 30 de julio en el Hotel Boca y comenzará con los trabajos en CeNARD, un día más tarde.

Fjellerup aparece en la lista como tercer escolta, detrás del jugador de los Dallas Mavericks, Nicolás Brussino y su ex compañero, Lucio Redivo. Sin dudas otro paso gigante de Máximo en el básquetbol nacional, estando entre los 18 mejores basquetbolistas del país con apenas 19 años (es el jugador más joven de la lista).

Respecto de los amistosos previos lo confirmado es que la Selección se enfrentará con Uruguay en dos juegos (sábado 12 y domingo 13) y que luego disputará un torneo preparatorio en Salta el 18, 19 y 20 de agosto, con Colombia, Uruguay y Brasil. Desde allí la delegación se trasladará a Bahía Blanca, ya para instalarse, de cara a su debut en el torneo continental.

Vale recordar que Argentina debutará el 27 ante Venezuela y que luego chocará en jornadas sucesivas con Canadá e Islas Vírgenes. Sea cual sea su posición final en el Grupo B, el equipo accederá de todas maneras al cuadrangular decisivo, que se resolverá en Córdoba el sábado 2 y domingo 3 de septiembre. Esta será la primera edición de la AmeriCup, certamen que otorgará cinco plazas para los Juegos Panamericanos de 2019.

“Este torneo es una oportunidad ideal para seguir promocionando a una camada joven, que viene luchando por su espacio desde los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. La expectativa es alta, tenemos dos objetivos claros: ganar la AmeriCup y poder continuar con la proyección internacional de jugadores en crecimiento, comandados por la experiencia y la jerarquía del capitán Luis Scola. También será una buena chance para observar a otros chicos que no estuvieron en procesos anteriores”, aseguró el entrenador Sergio Hernández. Y concluyó, luego: “Jugar en Argentina nos genera una ilusión aún mayor, ya que no son tantas las oportunidades de poseer localía en torneos oficiales. Haremos todo para estar a la altura del desafío”.

LISTA DE CONVOCADOS:

BASES

Facundo Campazzo

Puesto: Base

Fecha de nacimiento: 23/03/91

Lugar: Córdoba

Equipo: Sin club

Nicolás Laprovittola

Puesto: Base

Nacimiento: 31/01/90

Lugar: Morón (Buenos Aires)

Club: Sin club

Luca Vildoza

Puesto: Base

Nacimiento: 11/08/95

Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires)

Club: Baskonia (España)

José Vildoza

Puesto: Base

Nacimiento: 15/01/1996

Lugar: Córdoba

Club: Libertad de Sunchales

ESCOLTAS

Nicolás Brussino

Puesto: Escolta

Nacimiento: 02/03/93

Lugar: Cañada de Gómez (Santa Fe)

Club: Dallas Mavericks (NBA)

Lucio Redivo

Puesto: Escolta

Nacimiento: 14/02/1994

Lugar: Bahía Blanca (Buenos Aires)

Club: Bilbao Basket (España)

Máximo Fjellerup

Puesto: Escolta

Nacimiento: 25/11/1997

Lugar: Tres Arroyos (Buenos Aires)

Club: Bahía Basket

Eric Flor

Puesto: Escolta

Nacimiento: 10/05/1993

Lugar: Moreno (Buenos Aires)

Club: Quilmes (Mar del Plata)

ALEROS

Patricio Garino

Puesto: Alero

Nacimiento: 17/05/93

Lugar: Mar del Plata (Buenos Aires)

Club: Orlando Magic (NBA)

Gabriel Deck

Puesto: Alero

Fecha de nacimiento: 08/02/95

Lugar: Santiago del Estero

Club: San Lorenzo

Juan Pablo Vaulet

Puesto: Alero

Fecha de Nacimiento: 22/03/1996

Lugar: Córdoba

Club: Bahía Basket

Erik Thomas

Puesto: Alero

Fecha de nacimiento: 16/11/1995

Lugar: Paraná, Entre Ríos

Club: Sin club

ALA PIVOTES

Javier Saiz

Puesto: Ala pivote

Fecha de nacimiento: 26/02/1994

Lugar: Córdoba

Club: Regatas (Corrientes)

Luis Scola

Puesto: Ala pivote

Fecha de nacimiento: 30/04/1980

Lugar: Capital Federal

Club: Sin club

PIVOTES

Marcos Nicolás Delía

Puesto: Pivote

Nacimiento: 08/04/92

Lugar: Saladillo (Buenos Aires)

Club: UCAM Murcia (España)

Roberto Acuña

Puesto: Pivote

Nacimiento: 14/09/1990

Lugar: Rafaela, Santa Fe

Club: Sin club

Tayavek Gallizzi

Puesto: Pivote

Nacimiento: 8/2/1993

Lugar: Santa Fe

Club: Quimsa (Santiago del Estero)

Invitados:

Francisco Caffaro

Daniel Amigo

Entrenador: Sergio Hernández

Asistentes: Silvio Santander, Diego Lifschitz y Maxi Seigorman

Colaboradores: Juan Gatti y Daniel Farabello