Básquet: Provincia fue subcampeón al ceder en la final ante Santa Fe

Provincia de Buenos Aires debió conformarse con el segundo puesto del Argentino U19 de básquetbol, al caer en la final ante Santa Fe por 77 a 72.

El certamen, organizado por la CABB se disputó en Embalse y Río Tercero, Córdoba y, pese a varios contratiempos, la selección conformada por el cuerpo técnico y la base de jugadores de Bahía Blanca, con los refuerzos de los tresarroyense Fermín Thygesen y Franco Elichiry, llevó a cabo una gran performance. El flamante base de Deportivo Viedma anotó 5 puntos en 24 minutos mientras que el joven de Huracán de nuestra ciudad no ingresó en el juego de hoy.

Cuando sonó el silbato, fue Tomas Reimundo quien ganó el salto inicial para darle la primera posesión a Buenos Aires. El marcador lo abrió su compañero Benjamín Levato mediante un tiro en suspensión. Luego, los equipos se castigaron mutuamente con triples. El plan de ambos conjuntos era similar: presión sobre la bola y al recuperarla correr lo más rápido posible para encontrar desbalances en la defensa rival. Quien lo ejecutó mejor fue Santa Fe. Motivo por el cual ganó el primer cuarto por 22-12. Buenos Aires ajustó su defensa y anuló la ofensiva rival. Mediante un juego de cortinas rápidas y veloces contragolpes logró empatar el marcador. Luego, pasó al frente con una anotación del Federico Elías. Santa Fe cortó el parcial 14-0 en contra mediante los triples de Augusto Capra y Julián Eydallin. En los minutos siguientes, el porcentaje de efectividad anotadora aumentó para los de Mario Errazu (alcanzaron el 42% de efectividad). Además, su banca fue eficiente (produjo 18 puntos contra 9). Gracias a eso, se fueron al entretiempo arriba por 39-30. Al volver del vestuario, los santafesinos fortificaron la zona de la pintura y el perímetro. A eso, le agregaron veloces contragolpes con los que pudieron achicar la brecha. Aplicando esa fórmula, Buenos Aires entró en una sangría anotadora donde solo pudo anotar 10 puntos (4/19 en tiros de campo) en el cuarto. Eso permitió que los de Roig pusieran paridad al partido y luego tomaran la delantera. Un robo y posterior volcada de Fermín Thygesen no despertó a sus compañeros, que siguieron sin encontrar el rumbo. Santa Fe ganó el parcial por 20 puntos y se fue al último descanso arriba por 60-49. Los bonaerenses afinaron la mano, pero en los primeros minutos no pudieron salir del doble digito negativo. Cuando parecía que el líder comenzaba a enfriar el partido, Joaquín Sánchez se despachó con 5 puntos seguidos que pusieron a su equipo a solo dos posesiones. La distancia disminuyó hasta ser solo de 1 punto. Pero quien tuvo la sangre fría fue Lucio Varani, dando respiro a su equipo mediante un bombazo. Los nervios y la imprecisión comenzaron a hacer mella en el conjunto albiceleste que sintió como el partido comenzaba a escapárseles. Un último intento de rebeldía no impidió que Santa Fe entonara el canto sagrado: ¡Dale campeón!

En primer turno, Entre Ríos derrotó a Córdoba por 91 a 82 y se quedó con el tercer puesto.

Hans Feder Ponce (ER) fue el máximo antador del juego, con 25 puntos, mientras que Leandro Bolmaro (C), futuro jugador de Bahía Basket, fue el goleador cordobés con 17 unidades.